Universal producirá películas sobre Lego durante los próximos cinco años | Fuente: Warner Bros.

Los estudios cinematográficos de Universal y la factoría Lego anunciaron un acuerdo este jueves por el que producirán conjuntamente, y de manera exclusiva, películas con los personajes animados, que ya han dado el salto de las cajas de juguetes a la gran pantalla.El interés de Universal llega después de que las cintas anteriores de Lego, "The Lego Movie" y "Lego Movie: The Second Part", así como las versiones "The Lego Batman Movie" y "The Lego Ninjago Movie" superasen los mil millones de dólares de recaudación en taquilla.Todas las entregas anteriores se lanzaron con Warner Bros. pero tras el final de su pacto iniciado en 2014, Lego comenzó a explorar otras opciones hasta dar con el contrato de Universal."El sistema de juego de Lego en juego ofrece a las personas la capacidad de construir mundos y crear historias que transmiten a lo largo de sus vidas", dijo la presidenta de Universal, Donna Langley, quien anunció el pacto en un comunicado junto a Jill Wilfert, directora de entretenimiento en Lego.

Para Universal, “asociarse con una marca tan icónica" como Lego permite dar mucha creatividad a las historias ya que "está en constante evolución".El éxito de la franquicia cinematográfica de Lego, especialmente la primera entrega "The Lego Movie" (2014), fue tal que el resort turístico Legoland abiró en la primavera de 2019 un parque temático en Florida dedicado a la cinta, con los personajes y escenarios de la trama.Un entrega alternativa centrada en Batman también fue un éxito a principios de 2017, y Warner Bros. planeó una franquicia completa de películas sobre Lego, pero el fracaso de "The Lego Ninjago Movie" a finales de ese mismo año hizo que la compañía se replantease sus planes.Según el diario The Hollywood Reporter, varios estudios más han negociado ofertas con Lego, un fabricante de juguetes por piezas que nació en Dinamarca en 1932 y que en los últimos años ha aumentado su negocio al producir productos temáticos inspirados en películas, libros y personajes populares. EFE

