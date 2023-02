La saga de 'Transformers' ha recaudado en todo el mundo casi 5.000 millones de dólares. | Fuente: Instagram

"Transformers", una de las sagas de acción más taquilleras de la historia, ampliará su historia con una precuela animada que dirigirá Josh Cooley, el realizador detrás de "Toy Story 4" (2019). El medio especializado Deadline aseguró que esta nueva cinta se centrará en el planeta Cybertron y en los orígenes de la lucha entre el héroe Optimus Prime y el villano Megatron. Andrew Barrer y Gabriel Ferrari, dos de los guionistas de la película de Marvel "Ant-Man and the Wasp" (2018), se encargarán de escribir esta nueva entrega de "Transformers". Cooley triunfó con su debut como realizador de un largometraje en "Toy Story 4", que le dio el Oscar a la mejor película de animación, que recuperó por todo la alto la famosa saga juguetera de Pixar, y que recaudó en todo el mundo 1.073 millones de dólares. La saga de "Transformers", impulsada por el siempre espectacular director Michael Bay y que ya cuenta con seis películas en su haber, ha recaudado en todo el mundo casi 5.000 millones de dólares. En enero de este año se supo que hay otros dos proyectos más de "Transformers" al margen de este nuevo filme animado. En primer lugar, el estudio Paramount ha contratado al guionista James Vanderbilt para que escriba una de esas dos continuaciones. La carrera de Vanderbilt incluye cintas como "Zodiac" (2007), las dos películas de "The Amazing Spider-Man" (estrenadas en 2012 y 2014) y "Murder Mystery" (2019). El segundo proyecto en marcha para "Transformers" tendrá la firma del guionista Joby Harold, que escribió "King Arthur: Legend of the Sword" (2017) y que este año tiene previsto estrenar la cinta "Army of the Dead" que ha dirigido Zack Snyder.

EFE

