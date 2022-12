Ciara Bravo y Tom Holland protagonizan 'Cherry', la nueva cinta de los hermanos Russo. | Fuente: EFE

Los hermanos Russo, responsables de la película más taquillera de la historia, dejan atrás la franquicia "Avengers" con "Cherry", un drama sobre el trastorno postraumático y la adicción a las drogas protagonizado por Tom Holland que se estrena este viernes en Apple TV+."Es sin duda el papel más difícil que he interpretado", explicó Holland en un encuentro con EFE sobre una cinta que repasa la caída a los infiernos de la drogodependencia para un militar que, tras vivir de todo, regresa a su pueblo atormentado por los recuerdos.Tom Holland, a sus 24 años y tras una carrera que incluye taquillazos como "The Impossible" (2012), "Spider-Man" (2017 y 2019) y la franquicia "Avengers", suena ahora como una de las posibles sorpresas para las nominaciones de los Oscar por llevar a la gran pantalla uno de los grandes problemas silenciosos de Estados Unidos."Estoy muy agradecido por el hecho de que haya gente que me considere para el Oscar, pero soy consciente de que tengo 24 años y falta mucho en mi carrera", aseguró Holland.

Inspirada en la novela de Nico Walker

Con un metraje de más de dos horas de duración y un presupuesto cercano a los 40 millones de dólares, "Cherry" arranca en una pequeña localidad de Estados Unidos, donde el ejército recluta a jóvenes indecisos con su futuro cuando apenas cumplen la mayoría de edad.Después de separarse de su novia, interpretada por Ciara Bravo, el protagonista sirve como médico en la guerra de Irak y a su regreso, el tormento de su experiencia describe un evidente estrés postraumático que sin el tratamiento adecuado arrastra a la pareja a la adicción a la heroína.Convencido de que el argumento es la "historia de muchas personas", Tom Holland entrevistó y pasó tiempo con exmilitares que habían pasado por situaciones similares y a otros pacientes de estrés postraumático.El relato se inspira en la novela homónima de Nico Walker, quien de manera autobiográfica narró su experiencia en la guerra, su posterior adicción a las drogas (por la que llegó a atracar bancos) y su paso por prisión. El autor pasó cuatro años escribiendo el libro, editado por primera vez en 2018.

El secreto de los hermanos Russo: emocionar y no intelectualizar

Los hermanos Russo, Joe y Anthony, pagaron 1 millón de dólares por los derechos cinematográficos de la novela, convertida en su nuevo proyecto después de estrenar en 2019 la película más taquillera de la historia, "Avengers: Endgame" (más de 350 millones de dólares recaudados).En su paso de las franquicias de superhéroes a los temas sociales, la pareja de cineastas aplicó la misma receta: No intelectualizar en exceso."Queríamos hacer una película emocional, cuando se intelectualiza se pierde la empatía y se distancia el problema", explicó Joe Russo.Los directores confiaron el proyecto a Tom Holland, el "actor más trabajador" con el que han colaborado. "Nunca tiene una respuesta negativa, se abre mucho a las vulnerabilidades y su actuación es una de las mejores que hemos visto", declaró."Les debo mucho", respondió el actor, quien fue fundamental para salvar las negociaciones entre Disney y Sony por el futuro de Marvel.

Y como compañera de reparto encontraron en un casting a Ciara Bravo, "lo tuvimos claro desde que la vimos en la primera audición", afirmaron.Los hermanos Russo llegaron a preocuparse por la estabilidad de los protagonistas a causa del exigente papel, que obligó a los actores a cambios físicos y a grabar escenas " muy crudas" y "demandantes".El resultado convenció a Apple TV+, que ante la imposibilidad de estrenar la superproducción en cines por la pandemia, apareció como nuevo distribuidor y desembolsó este otoño 40 millones de dólares por los derechos internacionales del filme. (Con información de EFE).

