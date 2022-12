Timothée Chalamet interpretará a Willy Wonka en la próxima cinta sobre el personaje que prepara Warner Bros. | Fuente: AFP

Hay un nuevo Willy Wonka. Después de 15 años de estrenada "Charlie y la fábrica de chocolates", cinta en la que Johnny Depp interpretó al famoso chocolatero, esta vez el actor Timothée Chalamet dará vida al personaje en una precuela titulada "Wonka".

Aunque Tom Holland también estuvo entre los candidatos para encarnar al fabricante de chocolates que creó el escritor Roald Dahl, el portal Deadline reveló este 24 de mayo que el papel recaerá ahora en Chalamet, conocido por haber formado una carrera en el cine independiente.

"Wonka", producida por Warner Bros. y The Roald Dahl Story Company, explorará los orígenes del personaje que alguna vez interpretó también Gene Wilder. Una película que busca centrarse en "un joven Willy Wonka y sus aventuras antes de abrir la fábrica de chocolate más famosa del mundo", informó el medio.

Asimismo, el encargado de dirigir esta precuela de "Charlie y la fábrica de chocolates" será Paul King, responsable de cintas como "Paddington" y "Bunny and the Bull". Como coguionista, estará Simon Farnaby, con quien trabajó anteriormente en "Paddington 2".

Los próximos proyectos de Timothée Chalamet

De acuerdo con el citado medio, Timothée Chalamet encarnará a Willy Wonka en una película en la que también deberá mostrar "sus habilidades para el canto y el baile con varios números musicales que aparecerán en la película".

Entre otros proyectos que se esperan del actor de 25 años destaca la nueva versión de la cinta de ciencia ficción, "Dune", dirigida por el cineasta canadiens Denis Villeneuve, el filme "The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun" del director Wes Anderson, y "Don't Look Up" de Adam McKay.

Recientemente, Timothée Chalamet ha venido ganándose un nombre en la industria cinematográfica tras participar en el elenco de reconocidas películas como "Lady Bird", "Mujercitas", entre otras. Como se recuerda, el intérprete fue nominado a un Oscar en el 2018 por su papel en "Call Me by Your Name".

NUESTROS PODCASTS

"Entendí esa referencia": Cuatro periodistas fanáticos de la televisión, el cine y la cultura popular se juntan para hablar de todo eso y un poco más. Aquí no hacemos reseñas, sino que te contamos lo que las series de TV y las películas nos hacen sentir.

Seguimos con la resaca de los Oscar 2021, nos preguntamos si es una ceremonia vigente y si las nominadas de la Academia son realmente las mejores. Además, comentamos qué películas de esta edición nos gustaron más (no todas nos encantaron) y le damos su espacio a dos noticias: el reencuentro de Friends y el festival de Cannes.

Te sugerimos leer