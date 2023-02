Así serán las películas que protagonizará Rick Grimes de 'The Walking Dead'. | Fuente: AMC

Las noticias sobre las películas de "The Walking Dead" centradas en Rick Grimes han sido limitadas pero ahora Scott M. Gimple, exshowrunner y creativo detrás de la trilogía, finalmente ha dado algo de información sobre el proyecto.

En una entrevista con EW, Gimple habló sobre el proceso de escritura del guion. "Actualmente lo estamos refinando", reveló. "No quiero decir mucho más que eso. Está quedando increíble, pero estamos tratando de hacer esto muy especial para todos los involucrados y estamos presionándonos. Es un proceso increíblemente deliberado en este momento", aseguró.

"Rick será desafiado de diferentes maneras para las que de alguna manera, todo por lo que ha pasado le ha preparado. Es un mundo mucho más grande que en el que había estado operando y eso era un desafío en sí mismo", contó.

Gimple también habló sobre la diferencia entre la serie de televisión y las películas. "La escala es más grande y el presupuesto es más grande, es 'The Walking Dead' pero acentuado, tanto en los temas narrativos como en lo que vemos en pantalla", dijo. "No va a ser exactamente lo mismo que vimos en la televisión, simplemente más grande. Vamos en nuevas direcciones. Las películas son una bestia diferente a la televisión".

Además, Gimple se negó a confirmar si Michonne (Danai Gurira) aparecería o no en las películas. "No quiero adelantarme a 'The Walking Dead'. No quiero que la gente ya vea lo que Michonne podría o no hacer a continuación. Ella tiene una historia increíble en The Walking Dead que influye a todo lo que sigue, pero no quiero adelantarme a eso", dejó caer.

La trilogía de películas de "The Walking Dead" se anunció en 2018 y será protagonizada por Andrew Lincoln repitiendo su papel de Rick Grimes. Los detalles sobre la producción, la fecha de lanzamiento o el director aún se mantienen en secreto.

