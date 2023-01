'The Suicide Squad' se estrena en agosto en cines y HBO Max a nivel mundial. | Fuente: Warner Bros.

"The Suicide Squad" es el proyecto faltante de la casa DC Cómics para lo que resta de este 2021. Luego de "Zack Snyder Justice League", el director James Gunn (también en "Guardianes de la Galaxia") reveló este 2 de abril el primer tráiler de la cinta.

Casi una semana después, James Gunn sorprendió a todos vía redes sociales. Y es que este jueves, el cineasta de "The Suicide Squad" reveló un segundo tráiler llamado 'Rebelión', el cual tiene nuevas e impresionantes imágenes de la película de Warner Bros.

A diferencia del primer vistazo que tuvimos de "The Suicide Squad", el cual tiene un tono más cómico, este se presenta de una manera más seria. Está enfocado más en la acción de los villanos, los cuales tendrán la misión de salvar al mundo al enfrentarse a Starro.

El segundo tráiler de "The Suicide Squad" de James Gunn

"Bienvenidos al infierno, también conocido como Belle Reve, la prisión con la tasa de mortalidad más alta en Estados Unidos donde se guardan los peores supervillanos y donde harán cualquier cosa para salir, incluso unirse al súper secreto, súper sombrío Task Force X. ¿La tarea a vida o muerte de hoy?", reza parte de la sinopsis de la cinta.

En respuestas vía Twitter a sus fanáticos, el director indicó que al principio no estaba a gusto en soltar dos tráilers tan rápido. No obstante, dio su aprobación ya que ambos tienen un tono distinto.

"Me mantuve firme en no querer hacer dos lanzamientos exactamente iguales. Me molesta cuando hacen eso. A los fans, démosles una razón para verlos, enfocándonos en diferentes aspectos de nuestra película", indicó.

Hay que tener en cuenta que "The Suicide Squad" se estrenará en cines a nivel mundial y HBO Max el próximo 6 de agosto. Actuán Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Daniela Melchior, Viola Davis, entre otros.

