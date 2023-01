James Gunn. | Fuente: AFP

James Gunn dice que, de todas las películas que ha dirigido, The Suicide Squad es la que más disfrutó. Así lo confirmó él mismo en su cuenta de Instagram, durante un “preguntas y respuestas” con sus seguidores.

Si bien la confesión de James Gunn llama la atención, pues ha tenido en sus manos películas como de Guardians of the Galaxy y Slither, el director explicó el por qué The Suicide Squad es la que más satisfacción le ha dado.

De acuerdo a James Gunn, él ha “crecido mucho como persona y por primera vez me he permitido disfrutar del proceso de hacer una película”. Además, asegura que ha tenido el mejor reparto en este filme.

“He tenido el privilegio de rodearme del mejor reparto que uno podría desear. Todos los profesionales que han participado en las entregas de Guardians se han unido a este proyecto en una super tripulación”, escribió.

Asimismo, considera que haber trabajado al lado de buenos amigos es uno de los motivos por el que este rodaje fue el mejor que ha podido hacer, pero que además le ha permitido hacer cosas nuevas y divertidas.

“Adoro a los actores que me han acompañado y entre los productores hay algunos de mis mejores amigos como Peter Safran, Simon Hatt o Chuck Roven. Me encanta cómo ha quedado el guión y encima he tenido la oportunidad de cambiar mi manera de rodar hacia un estilo mucho más divertido y visceral”, añadió James Gunn.