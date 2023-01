'The New Mutants' ya tiene clasificación oficial para su estreno. | Fuente: 20th Century Fox

“The New Mutants” se estrenará en el 2020, después de haber retrasado su estreno por casi dos años. Los fanáticos esperan ver en pantalla la adaptación del cómic de Marvel, sin embargo, todavía existía una duda sobre su clasificación debido que se trata de una historia de terror.

Josh Boone, el director de la cinta, respondió a un fan en Instagram asegurando que la cinta de 20th Century Fox continuaría siendo apta para mayores de 13 años.

Josh Boone responde a uno de sus seguidores en Instagram aclarando que 'The New Mutants' será de la clasificación PG-13. | Fuente: Instagram

“La película siempre ha sido y será PG-13. Nunca hubo un plan para que sea de clasificación R (para mayores de 16 años)”, escribió el cineasta, tras compartir una imagen de “The New Mutants” en su cuenta oficial.

El comentario del director fue una confirmación para todos los fans, y también fue compartido por Bill Sienkiewicz, un dibujante que trabajó en algunos números del terrorífico cómic.

“Película de terror apta para mayores de 13 años. La atmósfera, misterio y tono de la dirección de Josh hacen que funcione. El cast es estelar, no hay tropas de horror que se separan del grupo uno a uno como idiotas para ser capturados. Son un grupo unido, forjados por el horror y eso es un nuevo enfoque”, escribió Sienkiewicz en Twitter.

El filme contará la historia de cinco chicos que descubren sus habilidades como mutantes mientras están encerrados en una instalación secreta contra su voluntad, aquí lucharán contra los traumas y fantasmas del pasado. La fecha de estreno se confirmará pronto.

Cabe resaltar que “The New Mutants” se convertirá en la primera película del género terror que pertenezca al sello Marvel. Hasta el momento no se ha confirmado ninguna relación de esta misma con el resto del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

