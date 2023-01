Cyborg únicamente ha sido visto en la Justice League de 2017. | Fuente: Warner Bros.

Desde que se confirmó el proyecto de "The Flash" en la pasada DC Fandome de agosto de 2020 bajo la dirección de Andy Muschietti, hay mucha expectativa de parte de los fanáticos de DC. Y es que la cinta dará inicio al Multiverso, en donde se podrán ver las versiones de Batman de Michael Keaton y Ben Affleck.

En "The Flash" también estaba en planes ver nuevamente a Ray Fisher como Cyborg, pero tras una serie de rumores se confirmó que no será así. Fue el mismo actor quien dio el anuncio en sus redes sociales, todo luego del escándalo del que fue parte por los supuestos abusos en las regrabaciones de la Justice League.

"He recibido la confirmación oficial de que Warner Bros. ha decidido eliminarme del reparto de "The Flash". No estoy en absoluto de acuerdo con la decisión, pero no me sorprende", fue lo que escribió Fisher en su cuenta en Twitter. Cyborg únicamente ha sido visto en la pantalla grande en la Justice League que se estrenó en 2017.

Ray Fisher no será parte de "The Flash"

Esta es la primera parte de la declaración del actor que interpreta a Cyborg. | Fuente: @ray8fisher

Asimismo, lamentó que su personaje no sea considerado por la casa de estudios en los proyectos que se vienen. "Mi participación era más que un cameo y lloro la oportunidad perdida de traer a Victor Stone de vuelta a la pantalla", añadió.

Sin embargo, su declaración no quedó allí, ya que el intérprete apuntó con todo hacia Walter Hamada, presidente de DC Films, a quien acusa de dejar pasar los supuestos abusos de parte de Geoff Johns, Jon Berg y Joss Whedon. No se quedó para nada callado y dio su punto de vista.

"Hubo comportamiento racista y represalías de parte de Johns durante su permanencia en los afiliados de WarnerMedia. Mantener a alguien como Hamada no es apto para un puesto de liderazgo. En cualquier momento puedo pasar la prueba del polígrafo para apoyar mis demandas sobre él. No sé cuántos abusos habrá cubierto en el pasado", añadió Ray Fisher.

Por último, dio una despedida a los fanáticos de DC si es que no vuelve a interpretar al personaje. "Si es el fin de mi tiempo aquí, es el costo de ayudar a concientizar y responsabilizar las acciones de Hamada. Lo pagaré con gusto", sostuvo.

