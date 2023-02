Zoe Kravitz es parte de 'The Batman' junto a Robert Pattinson. | Fuente: Twitter

No solo veremos a Batman en "The Flash" en 2022 bajo la interpretación de Ben Affleck y Michael Keaton, sino también con Robert Pattinson en la esperada cinta "The Batman", la cual tiene prevista verse en cines a nivel mundial el 4 de marzo del año 2022.

Hasta el momento, solo tenemos imágenes oficiales de "The Batman" por medio del tráiler que se mostró en la DC Fandome del mes de agosto pasado. Sin embargo, en las últimas horas se ha filtrado un video en donde se muestra un detrás de cámaras con Zoe Kravitz, quien interpreta a Catwoman.

Incluso, en el video compartido en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, el director Matt Reeves brinda algunos detallles en relación a "The Batman". "No es una historia de origen, pero sí en sus primeros días. Tenemos a una Selina Kyle (Zoe Kravitz) que aún no es Catwoman", comenta.

Zoe Kravitz, la Catwoman en "The Batman"

Se espera un nuevo tráiler de "The Batman" en la DC Fandome 2021. | Fuente: Twitter

Asimismo, la actriz se deja ver con el look con el que aparecerá en la mayor parte de la cinta, el cual es una basado en un cabello corto fiel a los cómics.

"Ella se puede cuidar por cuenta propia. Quiere pelear por aquellos que no tienen algo por qué pelear", es lo que sostiene. Además, se la observa en un cementerio en donde sostiene un gato.

Hay que tener en cuenta que la película terminó sus filmaciones en el mes de marzo y actualmente se encuentra en proceso de post-producción.

"The Batman", además de contar con Robert Pattinson y Zoe Kravitz, también tiene a Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Colin Farrell (El Pinguino), Paul Dano (El Acertijo) y John Turturro (Carmine Falcone).

