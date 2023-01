'The Batman', protagonizada por Robert Pattinson, se retrasa hasta el 2022. | Fuente: Warner Bros.

“The Batman” es uno de los estrenos más esperados en el cine de superhéroes. Poco después de lanzar su primer teaser oficial, Warner Bros. ha decidido volver a retrasar la película protagonizada por Robert Pattinson. De octubre del 2021 se mueve a marzo del 2022 frente a las complicaciones por la pandemia de COVID-19.

La medida del estudio no causa sorpresa después de darse a conocer que “Dune”, la nueva adaptación del libro, se movía del presente año para octubre del próximo. Es decir, la cartelera cinematográfica no se detiene al hacer cambios ante la imposibilidad de grandes proyecciones de películas en el mundo.

Cabe destacar que, en el caso de “The Batman”, el propio rodaje se vio afectado luego de que su protagonista, Pattinson, se contagiara del nuevo coronavirus. Por segunda vez, las filmaciones tuvieron que paralizarse hasta poder cumplir los protocolos sanitarios necesarios para poder seguir adelante.

Sin embargo, no solo el filme del héroe murciélago se ha visto impedida de mantener su fecha inicial de lanzamiento. Según reporta The Wrap, la única que se estrenará en cines será “Wonder Woman 1984” (25 de diciembre del 2020), mientras que otras ficciones de DC Comics quedarán postergadas para el 2022 en adelante.

“The Flash”, con Ezra Miller, se retrasó de junio del 2022 a noviembre de ese mismo año. “Shazam 2” será postergada de diciembre del 2022 hasta junio del 2023, y la esperada “Black Adam” –con Dwayne Johnson– ya no cuenta con fecha de estreno luego de que inicialmente se contemplara que sea en diciembre del 2021.

“MATRIX 4” SE ADELANTA

La única película en no haber sido aplazada es “Matrix 4”, la continuación con el ansiado regreso de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss. Se esperaba que la producción estrenara en abril del 2022, pero ahora ha sido movida para unos meses antes, en la navidad del próximo año.

