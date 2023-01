'The Batman' se estrenará en el mes de marzo de 2022. | Fuente: Warner Bros.

En febrero de 2020, Matt Reeves nos dio un primer vistazo -con una prueba de cámara- de Robert Pattinson como "The Batman", película que iba a estrenarse en junio de este 2021. Sin embargo y a causa de la pandemia por la COVID-19, la producción se retrasó y la nueva fecha para verla en todo el mundo es el 4 de marzo de 2022.

En las últimas semanas se dieron grabaciones en Cardington Sheds (Reino Unido) y este sábado, por medio de su cuenta oficial en Twitter, el director Matt Reeves dio cuenta que "The Batman" terminó de rodarse.

"Último día", fue lo que escribió el cineasta Matt Reeves en relación al término de rodaje de "The Batman". Su publicacion fue acompañada de una imagen de una claqueta y con lo que parecería ser una carta del 'Acertijo', uno de los antagonistas de la cinta.

"The Batman", proyecto ambicioso de Warner Bros. y DC Comics

Esta fue la imagen que subió el director de 'The Batman' a Twitter. | Fuente: @mattreevesLA

Rápidamente, la publicación del también director de otros filmes como "El planeta de los simios: La guerra" y "Let me in", ganó una gran cantidad de 'me gusta', llegando casi a los 30 mil.

Lo que resta ahora es el trabajo de post-producción. Se espera que si es que hay una nueva edición del DC Fandome a mitad de año, se lance un nuevo tráiler de esta película que también tiene dentro de su reparto a Zoe Kravitz, Colin Farrell, Andy Serkis y Jeffrey Wright.

El primer adelanto de "The Batman", que se mostró el 22 de agosto del último año, cuenta con casi 30 millones de producciones en el canal oficial de DC en inglés. Lo que prepara Matt Reeves es una trilogía alejada de otras cintas como el "Snyder Cut", a estrenarse este 18 de marzo.

