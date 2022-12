Warner Bros., Bad Robot y DC están en pleno proceso de una nueva cinta de Superman. | Fuente: Warner Bros.

La última vez que vimos a Superman en una película en solitario fue en 2013, año que se estrenó "Man of Steel" de la mano del director estadounidense Zack Snyder. Sin embargo, este viernes hay grandes novedades en relación al futuro de este personaje clave en la casa DC.

Según reporta Shadow and Act, en Warner Bros ya trabajan en lo que será un reboot (reinicio) de Superman, el cual será producido por J.J Abrams. Bad Robot, su casa productora, será la encargada de llevar a cabo este nuevo proyecto del kryptoniano. Esta información ha sido verificada y replicada por importantes medios especializados como Deadline y Variety.

Asimismo, se indica que el escritor Ta-Nehisi Coates (autor de obras como 'The Beautiful Struggle' y 'We Were Eight Years in Power') será el guionista. "Ser invitado al DC Extended Universe por Warner Bros., DC Films y Bad Robot es un honor. Espero contribuir de manera significativa al legado del héroe mítico más icónico de Estados Unidos", fue lo que sostuvo Coates en un comunicado en relación a la nueva cinta de Superman.

Superman, ¿pero sin Henry Cavill para interpretar al personaje?

Henry Cavill ha tenido participación como Superman en tres películas. | Fuente: Warner Bros.

Es más, no todo quedó allí ya que el mismo Abrams se manifestó al respecto. Desde hace meses, la prensa norteamericana indicó que se trabajaba en este proyecto.

"Hay una nueva, poderosa y conmovedora historia aún por contar. No podríamos estar más emocionados de trabajar con el brillante Sr. Coates para ayudar a llevar esa historia a la pantalla grande y estamos más que agradecidos con el equipo de Warner Bros. por la oportunidad", apuntó.

No se ha confirmado, de momento, el elenco, historia, director o casting para este nueva película de Superman. En vilo se encuentra Henry Cavill, quien tendrá una próxima participación en el esperado "Snyder Cut". Deadline añade que el actor "está ansioso por ponerse la capa", pero no se descarta la posibilidad de un 'recast'. ¿Se le dará este deseo?

