'Earwig and the Witch' está dirigida por Goro Miyazaki, hijo del co fundador de Studio Ghibli. | Fuente: Studio Ghibli

Studio Ghibli se adapta a la modernidad con “Earwig and the Witch”, la primera película en 3D bajo el sello del estudio. Dirigida por Goro Miyazaki, hijo del reconocido Hayao, la historia tendrá la esencia y el estilo de todas las producciones que han hecho antes para el cine japonés, pero con una estética más realista.

Hace unas semanas, GKids Films compartió el tráiler oficial de la cinta animada en japonés y también doblado al inglés. Allí podemos conocer a la huérfana Earwig, una niña de 10 años, que vive en una Inglaterra de los 90's y creció sin saber que era hija de una bruja. Sin embargo, tendrá una nueva aventura fuera del orfanato cuando es adoptada por dos extrañas.

Según informó io9, “Earwig and the Witch” llegará a los cines de Estados Unidos y unos días después, se estrenará por la plataforma HBO Max, cuyo lanzamiento en Latinoamérica será a mediados del 2021. Hasta el momento, no se conoce más sobre su estreno en otros países.

Por la tanto, la nueva película de Studio Ghibli se proyectará en salas el 3 de febrero en EE.UU., y el 5 del mismo mes estará disponible en el servicio streaming. Una estrategia que vienen aplicando otros gigantes del entretenimiento como lo hizo Warner Bros. para sus filmes que se vieron retrasados por la pandemia.

EL FUTURO DE STUDIO GHIBLI

“Earwig and the Witch” está dirigida por Goro Miyazaki, hijo del famoso director Hayao Miyazaki, quien cofundó el exitoso estudio con el cineasta Isao Takahata. Aunque todos los proyectos cinematográficos nacidos de ambos genios de la animación fueron en dos dimensiones, su legado se transformará al 3D por primera vez.

Studio Ghibli estuvo detrás de títulos como “El viaje de Chihiro”, “Mi vecino Totoro”, “La princesa Mononoke”, “El castillo ambulante” y muchos más. Revisa aquí la lista de películas animadas de Miyazaki que puedes ver en Netflix.

