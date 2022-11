La novela 'Revival' de Stephen King será adaptada al cine por los estudios Warner Bros. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Maja Hitij

"Revival", publicada en el 2014, será la próxima novela de Stephen King que se adaptará a la gran pantalla de la mano de los estudios Warner Bros., que acaban de estrenar con éxito la última entrega de la franquicia "It". Además, esta nueva cinta estará a cargo Mike Flanagan y Trevor Macy, los responsables de "Doctor Sleep", otra película inspirada en las historias de King que se estrenó en 2019 con poco éxito en taquilla. "Revival" es una novela ambientada en una pequeña región de Nueva Inglaterra (EE.UU.). Su argumento se extiende durante cinco décadas y sus protagonistas son un predicador religioso con problemas de fe y un músico adicto a la heroína que se conocieron de jóvenes y vuelven a reencontrarse de adultos. Flanagan ya está adaptando el libro al formato de guion cinematográfico, con la posibilidad posterior de dirigir la cinta, mientras que Macy será el productor.

Anteriormente, el director de "The Fault in Our Stars" (2014), Josh Boone, trató de adaptar la novela a la gran pantalla, pero la iniciativa no prosperó, detalló la revista especializada The Hollywood Reporter. El año pasado se estrenaron dos proyectos basados en novelas de King: por un lado, "Doctor Sleep" fue la esperada continuación de "The Shining" (1980). Pero apenas recaudó 72 millones de dólares en taquilla, en todo el mundo, y fue considerado un fracaso que desanimó a los estudios de preparar una rumoreada secuela o precuela. Por su parte, "It Chapter Two" se estrenó con éxito el verano pasado y solo en su primer fin de semana recaudó 91 millones de dólares. A pesar de dominar con soltura en los cines y ser uno de los estrenos más exitosos del año, la segunda parte de la adaptación de la novela "It" no pudo superar a la primera entrega, que sumó 123 millones en su primer fin de semana y se coronó como el mejor lanzamiento histórico para una película de horror.

(Con información de EFE)

