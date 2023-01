Estas son las primeras reacciones de 'Star Wars: The rise of Skywalker'. | Fuente: Disney

El estreno mundial de la última película de Star Wars, "The Rise of Skywalker", será la gran despedida a los más de 40 años de historia de la saga original que marcó un antes y después en la industria del cine y en la cultura popular.

Este 19 de diciembre, llegará a las salas de cine la esperada película que contará el fin de la dinastía Skywalker y, abrirá paso a nuevas historias y a una nueva trilogía.

A menos de 48 horas para el estreno de "Star Wars: The rise of Skywalker", ya salieron las primeras impresiones de algunos privilegiados que ya tuvieron la oportunidad de ver la película en las funciones para la prensa especializada.

La filmación de esta tercera trilogía comenzó en 2012, y el equipo ahora es una gran familia. El próximo jueves 19 de diciembre se estrenará en todas las salas de cines del país el episodio final de esta última saga.

Las entradas ya pueden ser adquiridas en las principales cadenas de cine en preventa para funciones de medianoche y horarios regulares, la compra puede ser vía online como en boleterías.

A continuación, repasa las primeras impresiones de "Star Wars: The rise of Skywalker":

Germain Lussier (iO9)

"Star Wars: The rise of Skywalker" es todo lo que quieres y más... lo que aún no estoy seguro de si es bueno. Amé algunas partes, no amé otras, y debo reconocer que he salido del cine con sentimientos encontrados.

Brandon Davis (Comic Book)

"Star Wars: The rise of Skywalker" es buena. Es enorme y está llena de sorpresas. En palabras del propio Luke Skywalker: Esto no va a salir como esperas.

Anthony Breznican (Vanity Fair)

Cuando la gente habla de Star Wars habla de su infancia, de sus recuerdos, sus mejores recuerdos, las personas que amaron y con las que compartieron su vida. "Star Wars: The rise of Skywalker" trae de vuelta esos mismos sentimientos. Me ha encantado.

Xilla Valentine (Blogxilla)

Acabo de ver "Star Wars: The rise of Skywalker" y todo lo que puedo decir es wow, wow y WOW. Rinde culto a los primeros films y hace un gran trabajo poniendo fin a una historia épica. Fenomenal en todos los sentidos.

Erik Davis (Fandango)

Épica. Toda ella. "Star Wars: The rise of Skywalker" es un final genial lleno de todo: acción, aventura... ¡respuestas!, humor, amor y tristeza. Pasé toda la segunda parte con lágrimas en los ojos. Una manera maravillosa de terminar la saga Skywalker.

Mike Ryan (Uproxx)

"Star Wars: The rise of Skywalker" es la película de Star Wars más compleja de las que se han hecho. Me han gustado muchas cosas, pero la primera parte se pasa tanto tiempo explicando cosas que siento que deberían haberla hecho en tres entregas.

Yolanda Machado (The Wrap)

No me ha sorprendido demasiado, y a veces se pasa con el fanservice, pero "Star Wars: The rise of Skywalker" es, a la vez, todo lo que esperabas, y nada de lo que esperas. Mi primera reacción es que sigo amando esta franquicia y voy a echar de menos a los Skywalker.

Steven Weintraub (Collider)

Podría estar entre la minoría en cuanto a mi opinión de "Star Wars: The rise of Skywalker". Tengo mucho que decir, pero creo que me esperaré a después del estreno.

