Muchos fans querían ver un romance entre Finn y Poe en 'Star Wars: The Rise of Skywalker'. | Fuente: Disney

El estreno de "Star Wars: The Rise of Skywalker" ha polarizado a los fans de la exitosa saga de ciencia ficción. Mientras que unos manifiestan su entusiasmo, otros demuestran su descontento ante diversos aspectos. En este caso, nos centraremos en la relación de dos personajes: Finn (John Boyega) y Poe Dameron (Oscar Isaac).

Muchos creen que Disney desaprovechó una oportunidad de apostar por la diversidad desechando el romance entre el ex stormtrooper y el piloto. Si bien esta pareja no era tan popular como la de Rey y Kylo, tenía varios seguidores. Incluso, al actor Oscar Isaac le interesaba explorar esta trama y señaló a la cúpula de la productora como los responsables por no incluirla.

En su lugar, "Star Wars: The Rise of Skywalker" incluyó una breve representación LGBT con un beso entre dos luchadoras de la Resistencia al final de la película. En una entrevista con IGN, el intérprete compartió su descontento con Disney y su decisión de no incluir una relación homosexual entre Finn y Poe, personajes principales del filme.

"Creo que podría haber sido una historia de amor muy interesante, con visión de futuro, ni siquiera con visión de futuro, simplemente como visión actual, algo que aún no se había explorado; particularmente la dinámica entre estos dos hombres en la guerra que podrían haberse enamorado el uno del otro. Intentaría llevarlo un poco en esa dirección, pero los jefes de Disney no estaban listos para hacerlo", aseguró.

'Star Wars: The Rise of Skywalker' se encuentra en cartelera. | Fuente: Disney

LA VISIÓN DEL DIRECTOR

Desde que inició la nueva trilogía, con "Star Wars: The Force Awakens", Oscar Isaac insinuó en que entre su personaje y el de John Boyega había algo más que platónico. "Creo que sucede un romance muy sutil. Tienes que verlo muy de cerca, verlo varias veces para ver los pequeños guiños, pero ahí está. Por lo menos yo lo actuaba como un romance", dijo.

Sin embargo, Disney no es el único que estaba en desacuerdo con una relación entre Finn y Poe. J.J. Abrams también afirmó que no imaginaba una relación entre ambos. "Esa relación para mí es mucho más profunda que la romántica", comentó el director de "Star Wars: The Rise of Skywalker" a Variety. "Es un vínculo profundo que tienen ellos dos, no solo por la prueba de fuego en la que se encontraron, sino también por su disposición a ser tan íntimos como ellos", continuó.

"Y en el caso de la comunidad LGBT, fue importante para mí que las personas que van a ver esta película sientan que están siendo representadas", agregó, haciendo referencia al mencionado beso entre dos luchadoras de la Resistencia. (Con información de Europa Press)

