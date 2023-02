Revelan último tráiler de 'Star Wars' y supera récord de preventa de entradas de 'Avengers: Endgame'. | Fuente: Disney

El final de la saga Skywalker está cada vez más cerca con "Star Wars: The Rise of Skywalker", cuyo tráiler definitivo se estrenó hoy ante la expectación de millones de seguidores congregados para el ver el último avance de la nueva cinta, que se estrenará en diciembre. Además, la franquicia galáctica también puso a la venta las primeras entradas para ver la película en salas de EE.UU., donde batió récords al vender en su primera hora un 45 % más que en la preventa de “Avengers: Endgame”, hasta ahora la película más taquillera de la historia, según la plataforma Atom Tickets. Durante la emisión por la TV estadounidense del partido de fútbol americano que enfrentaba a los New England Patriots y New York Jets, Disney y los estudios Lucasfilm desvelaron este clip de dos minutos y medio de duración en el que regresan los clásicos personajes de Luke Skywalker, la princesa Leia y el emperador Palpatine.

Este es el tráiler final de "Star Wars: The Rise of Skywalker". | Fuente: Disney

Desde el estreno del avance, tanto los términos de Star Wars como los nombres de los personajes de la franquicia han copado los primeros puestos en las tendencias de redes sociales, agitadas también por la publicación de un nuevo póster oficial con la imagen coral del reparto del filme. En el tráiler aparece Rey (Daisy Ridley) corriendo por una jungla y preparándose para aparentemente luchar contra Kylo Ren (Adam Driver) en medio del agua. "La gente sigue diciéndome que me conoce. Nadie lo sabe", dice Rey durante el vídeo. Los seguidores también señalaron en redes sociales un breve momento en el que parece que Rey y Kylo destruyen la máscara de Darth Vader. En otros segundos del tráiler, se escucha decir al emperador Palpatine: "He esperado mucho tiempo y, ahora, vuestra llegada juntos es vuestra ruina". Los carismáticos robots C-3PO, R2D2 y BB-8 también están reunidos en varias escenas antes de un final en el que se escucha a Mark Hamill como Luke Skywalker decir: "La Fuerza estará contigo. Siempre". El 20 de diciembre llegará a los cines "Star Wars: The Rise Of Skywalker", la película que cerrará la saga original de Star Wars iniciada en 1977. EFE

Te sugerimos leer