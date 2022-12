'Star Wars: The Rise of Skywalker' no explicó del todo cuál era el verdadero origen de Rey. Una próxima novela pretende explicar cómo nació este personaje. | Fuente: Disney

"Star Wars: The Rise of Skywalker" confirmó que Rey era la nieta de Palpatine, pero muchos se preguntaban en qué momento el señor oscuro de los Sith tuvo descendencia. Aquello que la película de Disney debió explicar será plasmado en una nueva novela de la saga, y puede que no agrade a todos los fans.

Tras ver la más reciente cinta de la saga galáctica, los espectadores comenzaron a especular sobre el origen de Rey. Todos fuimos testigos de la revelación de que ella era nieta del emperador Palpatine, pero cómo ocurrió eso. ¿Quién fue la pareja del malvado villano para engendrar un hijo que sería el padre de Rey?

Además, nacieron diversas teorías por la falta de sentido sobre cuándo nació este hombre, ya que de acuerdo con la edad del actor podría haber nacido después de las precuelas centradas en Anakin Skywalker. Sin embargo, el aspecto que Palpatine tenía en ese entonces ya se parecía al de las películas originales. ¿Alguien pudo enamorarse de él?

La respuesta es no. Según un reporte de ScreenRant, un extracto de la adaptación literaria del episodio 9 de "Star Wars", Darth Sidious nunca tuvo un hijo biológico: se trató de un simple clon desechable que tuvo descendencia. Es decir, una trama que pudo ser incluida en "Star Wars: The Rise of Skywalker", simplemente no se tomó en cuenta.

En el texto de la nueva novela se conoce que Palpatine “empujó su conciencia” a otro cuerpo, que sería uno de sus clones, pero el proceso “fue imperfecto”. Por lo tanto, los Sith Eternal se vieron en la necesidad de crear un segundo cuerpo que pueda ser un mejor contenedor para el espíritu y mente del Emperador Galáctico.

Finalmente, el villano de "Star Wars" aseguró que esta transferencia había sido “un fracaso inútil e impotente” que dio origen a un clon que no era muy idéntico a él. Por su parte, este clon continuó viviendo y tuvo una hija, a la que llamó Rey. Por más que se haya agregado esta nueva historia, después de la película, aún quedan muchas preguntas en el aire.

