Daisy Ridley, la protagonista de la trilogía moderna de 'Star Wars', habla sobre el final de su personaje Rey. | Fuente: Disney

Siempre hay temas que debatir entre los fanáticos de “Star Wars” y el final de Rey en la trilogía moderna sigue incomodando a muchos. No obstante, ese no es el caso de Daisy Ridley quien la interpretó. ¿Fue tan malo el final de la protagonista? Para la actriz, no y lo describe como “perfecto”.

Tras el éxito de la serie “The Mandalorian”, muchos seguidores del mundo creado por George Lucas han vuelto a recordar las películas que ahora están al alcance de un click gracias a Disney Plus. Aunque, “Star Wars: The Rise of Skywalker” todavía sigue siendo una razón de molestia.

En entrevista con IGN, Daisy Ridley opinó que el final de Rey en la cinta de ciencia ficción fue el más indicado. Como se recuerda, su historia concluye con ella en Tatooine (el planeta donde inició la saga cinematográfica), entierra el sable de Anakin y, cuando una habitante del planeta le pregunta quién es ella, le responde “Rey Skywalker”. Esto último terminó de enfurecer a más de un fan.

“Para mí la belleza del Episodio IX es que termina con tanta esperanza y tanto potencial. Siento que ese fue el final perfecto de Rey. La gran batalla fue en los Episodios VII, VIII y IX”, dijo Ridley. “Probablemente está corriendo por el bosque en algún lugar pasándolo muy bien (tras los eventos de ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’)”, sostuvo.

SATISFECHA CON EL FINAL

La polémica de Rey no terminó allí, ya que en el filme también se reveló que era nieta de Palpatine. A pesar de todo, Daisy Ridley quedó conforme con lo que sucedió en su última película para la franquicia “Star Wars”. Además, en esa misma conversación, confesó que está viendo “The Mandalorian” y destacó lo maravilloso que es la infinita galaxia.

“Me siento totalmente satisfecha con cómo terminó esa historia. No sé qué más podría hacer ella (…) Además, hay tantos personajes increíbles en ‘Star Wars’, que es algo asombroso. Estaba viendo el nuevo episodio de ‘The Mandalorian’, y están esos lugares a los que puede ir más allá, incluso donde está ahora es muy emocionante”, señaló.

