Daisy Ridley envió un saludo a los fans por el 'Día de Star Wars'. | Fuente: Composición

Con motivo del “Día de Star Wars”, la actriz Daisy Ridley hizo llegar sus saludos a todos los fanáticos de la saga galáctica. Estelunes, 4 de mayo, se celebra el universo creado por George Lucas, debido a que la fonética de la fecha en inglés “May the Fourth” suena similar a la frase “May the Force be with you” (Que la Fuerza te acompañe).

A través de Twitter, la cuenta oficial de “Star Wars” compartió un video de intérprete de Rey, la nueva Jedi, de la trilogía moderna. Pese a las críticas, Ridley guarda mucho cariño hacia su personaje y no dudó en enviar un divertido saludo a todos los seguidores de la saga en este día especial.

“Hola a todos. Les deseo un feliz día de Star Wars”, dijo la celebridad británica y como acto siguiente atrajo un lightsaber de color azul, a través de su conexión con la Fuerza. “Que la Fuerza te acompañe siempre”, finalizó portando el arma característica de la Orden Jedi.

El pasado 10 de abril, Daisy Ridley aprovechó el tiempo en casa para leer un cuento para niños sobre el droide BB-8 para entretener a los más pequeños en la cuarentena. El video fue publicado en el canal oficial en YouTube de Disney, actual compañía que posee los derechos de la popular franquicia.

FIN DE LA TRILOGÍA MODERNA

Sin duda, la actriz ha sido una de las grandes admiradoras del trabajo que se hizo con la trilogía moderna. Después del estreno de “Star Wars: The Rise of Skywalker”, ella se preguntó cómo desapareció todo el amor que tenían los fans inicialmente hacia la saga.

“Enero no fue tan lindo. Fue extraño, sentí que todo este amor que nos habían mostrado la primera vez (no estaba), pensé, ‘¿Dónde se fue el amor?’”, expresó Daisy Ridley en una entrevista para el podcast DragCast.

Te sugerimos leer