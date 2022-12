Sony ya prepara una nueva película sobre el universo de Spider-Man. | Fuente: Marvel Studios

Parece que Sony se está tomando muy en serio el hecho de expandir el Universo Arácnido de Spider-Man. El estudio tiene pendiente de estreno la esperada Morbius con Jared Leto y la secuela de Venom con Tom Hardy, y mientras prepara la secuela de "Spider-Man: far from home" ha comenzado a desarrollar otro proyecto, aún sin título oficial.

Según informa The Wrap, Sony ha fichado al co-guionista de "The Amazing Spider-Man 2", Roberto Orci, quien también trabajó en la nueva trilogía de Star Trek. Por el momento, no se han revelado detalle sobre qué personaje podría protagonizar la película, pero los rumores apuntan a que podría tratarse de Kraven el Cazador, o bien una película de villanos reunidos al estilo Los 6 Siniestros.

The Wrap también adelanta que ésta cinta podría formar parte del Universo Arácnido sin verse involucrada en el Universo Cinematográfico de Marvel, del mismo modo que funcionan los spin-off de Venom y Morbius.

Por otro lado, el hecho de fichar a uno de los guionistas de "The Amazing Spider-Man" también ha hecho saltar las alarmas de los fans, que han comenzado a especular si esto significa que la cinta explorará los Multiversos, como ya hizo la película de animación "Into the Spiderverse".

En los últimos años Spider-Man está viviendo una nueva época dorada, gracias en gran parte a la carismática actuación de Tom Holland, y la conexión de las nuevas películas con el Universo Marvel.

Tras el acuerdo entre Disney y Sony, ésta conexión pareció peligrar durante un tiempo, ya que Sony reclamaba los derechos del personaje. Pero ahora que existen dos universos "paralelos" en Marvel, las posibilidades son casi infinitas. Y los personajes a explorar en próximas películas arácnidas son tan interesantes como variados.

