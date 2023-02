Tom Holland llamó a los directivos de Disney y Sony para que reconsideraran su postura, luego de anunciar que Spider Man ya no formaría parte del universo Marvel. | Fuente: EFE

Tom Holland, quien se convirtió en el nuevo rostro de Spider-Man, fue fundamental en las negociaciones entre Disney y Sony para salvar su acuerdo sobre los derechos del superhéroe arácnido en el universo Marvel, de donde estuvo a punto de desaparecer.

Según una información de The Hollywood Reporter, el actor se encargó de realizar varias llamadas a los presidentes de Disney y Sony para que retomasen las negociaciones, que quedaron rotas el pasado agosto.

EL PLEITO

Hasta entonces, ambos gigantes del entretenimiento pactaron que las películas en las que Spider-Man fuera protagonista serían de Sony, propietaria de los derechos desde 1985 y que se llevaría la mayor parte de los beneficios, a cambio de que Disney pudiera incluir al superhéroe como un personaje más en el resto de películas de Marvel Studios.

Pero Disney quiso reconsiderar el acuerdo y compartir con Sony tanto la financiación como los beneficios derivados de las películas sobre el héroe arácnido al 50%, algo que, según fuentes de la industria, rechazó Sony.

Spider Man tendrá una tercera película dentro del universo Marvel. | Fuente: Sony

EL FACTOR HOLLAND

Ante esta ruptura, Tom Holland contactó tanto a Bob Iger, máximo directivo de Disney, como al presidente de Sony Pictures, Tom Rothman, para que reconsiderasen sus posturas e hicieran caso a los miles de fanáticos decepcionados con la situación.

Al parecer, la postura del intérprete, de 23 años, para defender su interés -y el de Spider-Man- era muy ventajosa: Para Sony protagonizó este año "Spider-Man: Far From Home", la cinta que más dinero ha dado al estudio en sus 95 años de historia, con más de US$ 1.100 millones recaudados en todo el mundo.

Además, Tom Holland protagonizará próximamente "Uncharted", una de las grandes apuestas de Sony para el futuro y adaptación de un popular videojuego. Por su parte, en Disney, el actor pondrá voz al protagonista de "Onward", la próxima gran película de los estudios Pixar.

Hace unos días, ambas compañías anunciaron que colaborarán en un nuevo filme que dará continuidad a "Spider-Man: Homecoming" (2017) y "Spider-Man: Far from Home" (2019), cuyo estreno está previsto para el 16 de julio de 2021.

También Spider-Man podrá aparecer en una película futura de Marvel Studios, como ya hiciera en la reciente "Avengers: Endgame" (2019). (EFE)

