¡'Spider-Man 3' ya tiene título oficial! | Fuente: Marvel

“Spider-Man 3” hizo oficial su título luego de que Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon compartieran ayer tres nombres diferentes para la película. En un clip publicado desde las redes sociales de Marvel, se da a entender que los actores fueron engañados y este miércoles 24 de febrero, ha finalmente sido revelado para los fans.

La cinta se titulará “Spider-Man: No Way Home”, lo que en español sería “sin vuelta a casa o sin regreso a casa” y se confirmó su estreno en cines para diciembre del 2021, una fecha que se especulaba frente a los constantes retrasos del año pasado por la pandemia de COVID-19.

A través de los perfiles oficiales de Marvel, se compartió un video donde aparecen Tom Holland -el famoso Peter Parker- saliendo de la oficina del director Jon Watts para encontrarse con sus compañeros Zendaya y Jacob Batalon, quienes dan vida a MJ y Ned en la ficción.

Los tres lucen muy decepcionados al enterarse que fueron timados por la producción de “Spider-Man 3” y ninguno de los actores acertó con el título oficial, lo cual se debe a una divertida referencia por todas las veces que Holland ha hecho spoilers (adelantos no autorizados) en el pasado.

¿Cuándo se estrena “Spider-Man: No Way Home”?

“Spider-Man: No Way Home” llegará en diciembre y se prevee que posiblemente se proyecte en salas de cine en fechas de Navidad, algo que se rumoreaba desde finales del 2020. La tercera entrega con Tom Holland no ha adelantado mayor detalles sobre su trama, pero ya se compartieron las primeras imágenes promocionales.

Si bien no hay una confirmación del Multiverso, muchos fanáticos esperan que los tres intérpretes de Spider-Man se conozcan por primera vez con los cameos de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Aunque el protagonista ha descartado que las estrellas vayan a aparecer, se sabe que no es extraño que se equivoque por el secretismo que mantiene el equipo de Marvel.

