Aún no hay fecha confirmada para el ingreso de "Los 4 Fantásticos" y los "X-Men" al Universo Cinematográfico de Marvel pero, al parecer, el estudio realizador ya empezó a revelar algunas pistas sobre una posible aparición de uno de estos grupos de superhéroes.

En la cinta "Spider-Man: Far from home", Marvel Studios hizo un guiño que podría suponer un futuro ingreso de Los 4 Fantásticos a la franquicia, que aunque no sea explícito o definitivo, nos da mucho que pensar.

ATENCIÓN, A CONTINUACIÓN SPOILERS

Se trata de la escena en la que Peter Parker selecciona un nuevo traje de Spider-Man en el jet privado de Happy Hogan. Entre los diversos hologramas que aparecen con los trajes del héroe arácnido, hay uno en especial que llamó la atención de los fanáticos de los cómics.

FUNDACIÓN FUTURA

Nos referimos al traje que utilizó Spider-Man cuando pertenció a Fundación Futura, un grupo conformado por Reed Richards, Susan Storm, Ben Grimm 'La Mole' y Spider-Man, luego de Johnny Storm 'La antorcha humana' se retirara por un tiempo de "Los 4 Fantásticos". Todo esto, por supuesto, en los cómics.

Como se recuerda, Disney compró a Fox ─quien tenía los derechos de "Los 4 Fantásticos", "X-Men" y "Deadpool"─ por que en el futuro podría incluir en el MCU a estos hérores y, al parecer, ya está dejando algunas pistas sobre posibles apariciones.

Este traje de Spider-Man, pese a ser blanco, no puede ensuciarse y le permite a Peter Parker poder cambiar a los colores clásicos del superhéroe y a la vestimenta Iron Spider solo con el pensamiento. Además, cuenta con la opción sigilo y el vestuario se pone color negro.

El héroe arácnido apareció por primera vez en los cómics con este traje en el #579 de "Los 4 Fantásticos" en 2010, sin embargo, no pasó mucho tiempo para que La Antorcha Humana regrese con sus compañeros y Spider-Man vuelva a trabajar en solitario con su traje clásico.

¿Incluir un holograma de esta vestimenta en "Spider-Man: Far from home" será un adelanto de "Los 4 Fantásticos" en el MCU? ¿O simplemente será una alternativa para Peter Parker que no tendrá relación con los cómics?

Ambas opciones son válidas, pero tratándose de Marvel y la continuidad del MCU, cualquier cosa puede pasar.

