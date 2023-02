El personaje hace su debut en la pantalla grande, aunque ya tuvo adaptaciones animadas. | Fuente: Marvel Studios

"Spider-Man: Far from Home" nos presenta a uno de los nuevos protagonistas de la historia protagonizada por Tom Holland. Mysterio hizo su debut en Marvel Studios, interpretado por Jake Gyllenhaal.

Este personaje, en su primera aparición en la pantalla grande, es presentado como un aliado del Hombre Araña, quien enfrenta a los Elementals en Europa.

Sin embargo, la historia de este personaje no está ligada al bando del bien, sino todo lo contrario. Quentin Beck, verdadero nombre del personaje, es uno de los villanos más conocidos de los cómics del arácnido.

El personaje es uno de los villanos más populares de los cómics del héroe arácnido. | Fuente: Marvel

Beck es un experto en efectos especiales, ilusionismo, prestidigitación y robótica, destrezas que le permiten crear herramientas que lo convierten en un peligroso supervillano.

La caracterización de Jake Gyllenhaal ha sido aplaudida por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, pues su traje está fielmente relacionado a los cómics, aunque con muchos detalles similares a las armaduras asgardianas.

SU HISTORIA EN EL PAPEL

El personaje debuta en las páginas de Marvel de la mano de la fantástica dupla conformada por Steven Ditko y Stan Lee, en 1964. El cómic elegido fue el #13 de The Amazing Spider-Man.

En esta historia, engaña a todos al hacer creer que Spider-Man había sido el responsable del robo de un importante museo.

Aunque ya se había hecho un nombre al integrar los Seis Siniestros, en los cómics, el personaje alcanzó su pico de popularidad en la serie animada de Spider-Man, de los años noventa.

Precisamente, su primera aparición en esta serie animada explica cómo Mysterio intenta arruinar la reputación del héroe para poder realizar sus fechorías con total libertad.

¿HÉROE O VILLANO?

Como ya quedó explicado, el personaje de Mysterio está muy relacionado al bando del crimen y no al de la justicia, algo que nos invita a dudar del heroísmo con el que se presenta en este video.

Existen pistas en los adelantos de "Spider-Man: Far From Home" que nos dieron una idea del rol que juega el personaje. Una de ellas es que Mysterio no tiene la habilidad de expulsar energía, algo que podría significar que todo se trata de una ilusión.

Por otro lado, la escena de los compañeros de escuela admirando a Mysterio y el rostro de celos de Peter ─algo también visto en los adelantos─ puede adelantarnos que Beck tiene la intención de robarle popularidad a Spider-Man.

Mira a Jake Gyllenhaal en el primer avance de la cinta. | Fuente: Marvel Studios

Cabe resaltar que el arco argumental de "Los Seis Siniestros" será clave para el futuro de las cintas protagonizadas por Tom Holland. El Buitre (Michael Keaton) fue el primero de estos villanos presentados esta franquicia, por lo que no se puede descartar a Mysterio como uno de los rivales del héroe.

"Spider-Man: Far from Home" se encuentra en cartelera y marca el inicio de la Fase 4 de Marvel Studios.

