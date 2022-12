Courteney Cox volverá a interpretar a la reportera Gale Weathers en 'Scream'. | Fuente: EFE

Courteney Cox anunció que volverá a "Scream" en la quinta entrega de la famosa saga de terror, una cinta para la que ya estaba confirmado el regreso de su exesposo David Arquette."Estoy deseando volver a ver esta cara", bromeó la actriz, conocida por la serie "Friends", en un mensaje de Instagram acompañado de la famosa máscara del asesino de "Scream".El portal de cine Deadline aseguró que Courteney Cox volverá a interpretar a la reportera Gale Weathers.

Arquette reveló en mayo que se meterá una vez más en la piel del sheriff Dewey Riley en la quinta película de "Scream".Otra integrante original del elenco como Neve Campbell, que se convirtió en una estrella mundial gracias a la cinta de terror, está barajando incorporarse al proyecto, aunque todavía no hay confirmación oficial al respecto.

RENDIR HOMENAJE A WES CRAVEN

En una entrevista de mayo en YouTube con el periodista Jake Hamilton, luego borrada del sitio pero que fue recogida por medios estadounidenses, la actriz confirmó que ha mantenido negociaciones."En principio, yo era recelosa de hacer otra cinta de 'Scream' sin Wes Craven porque él era un genio y la razón por la que esas películas son lo que son. Pero los directores (de esta nueva cinta) vinieron a mí con un gran aprecio por el trabajo de Wes. De verdad le quieren rendir homenaje y eso significó mucho para mí", añadió. "Ojalá seamos capaces de hacerlo", cerró."Scream" es una saga muy exitosa de terror que, desde el estreno de su primera película en 1996, dio una nueva vida al subgénero slasher bajo la dirección de un ídolo del cine más perturbador e inquietante como Wes Craven. También fue el responsable de la saga de "Pesadilla en Elm Street", murió en 2015.

UN NUEVO EQUIPO

Detrás de la quinta entrega de "Scream" se encuentra el colectivo de cineastas conocido como Radio Silence, que está formado por Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett y Chad Villella.En principio, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett serán los directores de la película; mientras que Chad Villella figurará como productor ejecutivo. Estos tres realizadores presentaron el año pasado la comedia siniestra "Ready or Not".Y en el futuro tienen previsto dar forma a un thriller titulado "The Ice Beneath Her" que protagonizará Daisy Ridley, muy popular ahora mismo por haber sido la principal protagonista de la tercera trilogía de "Star Wars". (EFE)