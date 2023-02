Velma Dinkley, de la película y serie animada de 'Scooby-Doo', fue concebida como un personajes homosexual. | Fuente: Composición

Velma, de “Scooby-Doo”, fue creada como un personaje homosexual en dos importantes producciones de la franquicia. La información fue confirmada por James Gunn, guionista del primer live-action, y Tony Cervone, productor de la serie animada “Scooby-Doo! Mystery Incorporated”.

Mucho antes de “Guardianes de la Galaxia”, el cineasta estuvo involucrado en la primera película de acción real basada en “Scooby-Doo”. Por el 2002, la actriz Linda Cardellini interpretó a la recordada Velma Dinkley en una historia donde ella iba a ser oficialmente lesbiana, pero esto fue editado por el estudio Warner Bros.

Un usuario de Twitter pidió al director hacer una secuela, pero que esta vez haga realidad su sueño de ver una “Velma lesbiana” en el live-action. Ante el comentario, James Gunn explicó cuál fue la primera concepción que tuvo del personaje y, definitivamente, era una mujer homosexual.

“¡Lo intenté! En el 2001, Velma era explícitamente homosexual en mi guion original. Pero el estudio seguía suavizándolo y suavizándolo, convirtiéndose en algo ambiguo (la versión filmada) y luego en nada (la que fue estrenada) y finalmente tuvo un novio (la secuela)”, respondió Gunn sobre el primer live-action de “Scooby-Doo”.

En el 2002, “Scooby-Doo” tuvo su primera película de acción real protagonizada por Freddie Prinze, Jr., Sarah Michelle Gellar, Linda Cardellini, Matthew Lillard y Neil Fanning. Dos años después, se estrenó la secuela “Scooby-Doo 2: Monstruos sueltos”, donde Velma obtuvo un interés amoroso masculino.

VELMA EN LA SERIE ANIMADA

En medio de estas discusiones por la orientación sexual de Velma, los fanáticos consultaron a otra persona que estuvo detrás de una serie animada de “Scooby-Doo” emitida entre el 2010 y 2013. Tony Cervone, productor de “Scooby-Doo! Mystery Incorporated”, reveló que el personaje es lesbiana en la historia realizada para la televisión.

En una publicación de Instagram, un cibernauta comentó que ella es bisexual al sentirse atraída por Marcie Fleach en la serie. Sin embargo, Cervone lo corrigió agregando que Velma fue escrita como una mujer homosexual.

“Lo he dicho antes, pero Velma en ‘Mystery Incorporated’ no es bisexual. Ella es homosexual”, explicó el productor. “Siempre planeamos que Velma actuase un poco extraña y fuera de personaje mientras salía con Shaggy, porque la relación era equivocada para ella y tenía una dificultad no hablada sobre el por qué”, explicó.

En ese sentido, Tony Cervone aseguró que en “Scooby-Doo! Mystery Incorporated” hubo señales de que Velma era homosexual. Todo fue hecho de la mejor forma en una época distinta. Cabe destacar que, en los últimos años, los dibujos animados tienen un compromiso claro con la diversidad al incluir personajes LGTBIQ+.

“Hubo señales sobre la razón en ese episodio con la sirena y, si sigues todo el arco de Marcie, parece claro que podríamos haberlo hecho hace 10 años”, concluyó sobre la sexualidad de Velma en la serie animada estrenada en el 2010.

