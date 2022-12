'Scarface' regresa con guion de los hermanos Coen. | Fuente: Universal

Una nueva versión de la película "Scarface" o "Caracortada", con un guion de los hermanos Coen y ambientada en Los Ángeles en lugar de Miami, avanza de la mano de un nuevo director en Universal Pictures.

La cinta será dirigida por el nominado al Óscar, Luca Guadagnino ("Call Me By Your Name"), y será la tercera versión de esta historia sobre el sangriento inframundo de los inmigrantes en Estados Unidos.

El filme original de 1932, dirigido por Howard Hawks, mostraba a la mafia italiana de Chicago y estuvo basada en una novela sobre parte de la vida de Al Capone.

En la versión de 1983, de Brian de Palma, la historia se trasladó a Miami con Al Pacino en el protagónico de Tony Montana, un refugiado cubano sin piedad que construye un imperio criminal basado en la cocaína.

La nueva "Scarface" le dará un nuevo enfoque "a la historia de inmigrantes" que estaba en el centro de las versiones de 1932 y 1983.

Al adaptar la historia una vez más, Joel y Ethan Coen ("Fargo") siguen los pasos de Oliver Stone, que se ganó los aplausos por su guion ultraviolento en la segunda versión, que incluyó la inmortal frase de Pacino: "Saluda a mi amiguito".

Los hermanos Coen, varías veces ganadores del Óscar, escribieron la última versión del guion basado en borradores anteriores para el proyecto, que ha tenido una larga gestación.

El cineasta italiano Luca Guadagnino también está trabajando en una secuela de "Call Me By Your Name" y una adaptación de "Lord of the Flies".

Mientras la producción cinematográfica en Hollywood está totalmente parada por la pandemia de coronavirus, la nueva versión de "Scarface" aún no tiene fecha de estreno y se desconoce el reparto aunque se barajó a Diego Luna como protagonista. (AFP)