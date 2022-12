Salma Hayek estrena tráiler de su nueva película. | Fuente: Instagram

La exitosa actriz Salma Hayek sigue trabajando en su carrera artística y esta semana presentó el nuevo tráiler de la última película en la que ha participado: “The Roads Not Taken”.

La cinta es protagonizada por Javier Bardem y Elle Fanning, y cuenta con la participación de Laura Linney y Salma Hayek, quien ha descrito que hacer esta película es un sueño hecho realidad.

A través de su cuenta de Instagram, Salma Hayek manifestó su satisfacción luego de haber grabado junto al ganador del Oscar, Javier Bardem, así como con Elle Fanning, reconocida por su papel como Aurora en "Maléfica".

“Un sueño personal se ha hecho realidad. Finalmente pude trabajar con mi amigo, un actor extraordinario, @bardemantarctic y la maravillosa #SallyPotter, pero también descubrí el inmenso talento de @ellefanning en mi nueva película The Roads Not Taken. Mira el trailer”, escribió la mexicana en su red social.

Esta es la primera vez que Salma Hayek y Javier Bardem protagonizan una película juntos. Asimismo, es primera vez que lo hacen bajo la dirección de la europea Sally Potter.

The Roads Not Taken

La película narra las 24 horas de un día en la vida de Leo (Bardem), un hombre que, dentro de su mente, deambula y reflexiona con las vidas que hubiera podido tener, y Molly (Fanning), su hija, que intenta volver a conectar con su progenitor a la par que busca labrarse su propio camino en un futuro lleno de incertidumbres.

El tráiler muestra cómo el personaje de Bardem mostrará imágenes que están entre lo real y lo ficticio, convirtiendo al filme en un intenso drama de emociones, en el que Laura Linney y Salma Hayek jugarán un papel esencial entre esos mundos en los que se mueve el actor de “Mar adentro” y “Todos lo saben”.

Se trata del noveno largometraje de ficción Potter, con el que volverá a competir en la Berlinale tras haber aspirado al Oso de Oro en 2017 con la comedia negra “The Party”, que obtuvo muy buenos comentarios durante su paso por la Seminci de Valladolid y fue candidata al Goya a la mejor película europea.

El nuevo trabajo de Potter competirá en Berlín contra varios filmes que suenan con fuerza para alzarse con el máximo galardón, entre los que destacan “First Cow”, de la cineasta estadounidense Kelly Reichardt; “Irradiés”, del camboyano Rithy Panh; “Le sel des larmes”, del francés Philippe Garrel; “Siberia”, del estadounidense Abel Ferrara; “Undine”, del alemán Christian Petzold, y “The Woman Who Ran”, del surcoreano Hong Sang-soo.

Cabe anotar que Sally Potter es considerada una de las directoras más importantes del continente europeo, entre sus trabajos más alabados están “La lección de tango” (1997) y “Vidas furtivas” (2001). Su filme más aclamado es “Orlando” (1992), por el que obtuvo el premio del público en el Festival de Venecia, además de dos premios BAFTA, el David di Donatello a la mejor actriz extranjera para Tilda Swinton y dos candidaturas a los Oscar.

Con información de Europapress

Te sugerimos leer