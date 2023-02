Boseman recibió una nominación póstuma a Mejor Actor por 'La madre del blues' en los premios del Sindicato de Actores. | Fuente: Netflix

Chadwick Boseman, el conocido protagonista de "Black Panther" que falleció en agosto pasado a los 43 años, recibió dos nominaciones póstumas para los premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG Awards 2021).

De esta manera los compañeros de profesión homenajearon al actor -que entregó dos de las mejores actuaciones de su carrera, "La madre del blues" y "Da 5 Bloods", producciones de Netflix- mientras recibía en secreto un tratamiento por un cáncer de colón del que casi nadie supo en Hollywood hasta la trágica noticia.

Boseman lidera las candidaturas a los SAG Awards 2021, que premian las interpretaciones más destacadas del año y que suelen ser un termómetro preciso sobre las posibilidades de actores y películas de cara al Oscar.

A diferencia de los Globos de Oro, que se eligen entre 90 periodistas y cuya lista de nominados despertó la perplejidad, los SAG Awards los votan los miles de miembros que componen este sindicato, por lo que suelen dar unos resultados más similares a los de la Academia de Hollywood.

El año pasado los cuatro ganadores del Sindicato de Actores -Renee Zellweger, Brad Pitt, Joaquin Phoenix y Laura Dern- repitieron en los Oscar.

ARRANCA LA COMPETENCIA

Para los SAG Awards 2021, en el apartado de Mejor Actor Protagonista competirán Chadwick Boseman ("La madre del blues"), Anthony Hopkins ("The Father"), Gary Oldman ("Mank"), Steven Yeun ("Minari)" y Riz Ahmed ("Sound of Metal").

Boseman repite en la categoría de Actor Secundario por "Da 5 Bloods" junto a Sacha Baron Cohen (“The Trial of the Chicago 7”), Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”), Jared Leto (“The Little Things”) y Leslie Odom, Jr. (“One Night in Miami”).

Las dos películas con las que compite -"Da 5 Bloods" y "La madre del blues"- se encuentran en la categoría al Mejor Reparto, que reconoce al conjunto de intérpretes, junto con “Minari”, “One Night In Miami” y “Trial of the Chicago 7”. Los ganadores se conocerán el próximo 4 de abril en una gala digital. (EFE)

