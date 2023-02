Conoce la lista completa de ganadores de los SAG Awards 2020. | Fuente: AFP

Fue una noche de pocas sorpresas, pero de momentos memorables. Los SAG Awards 2020, premios del Sindicato de Actores de Hollywood, galardonaron a artistas que han destacado durante toda la temporada: del laureado Joaquin Phoenix ("Joker") a Brad Pitt ("Once Upon a Time in Hollywood").

La mayor sorpresa la dio el fenómeno surcoreano de "Parasite" al ganar en la principal categoría, a Mejor Elenco de una Película. "Muchas gracias. Es un gran honor. Pese al título 'Parasite' [Parásito], esta historia es sobre coexistir y sobre cómo podemos vivir todos juntos", aseguró sobre el escenario el actor Song Kang-ho.

Mientras que en televisión, Jennifer Aniston se volvió a llevar un SAG Award después de 25 años. Y "Game of Thrones", que en el 2019 se despidió de la pequeña pantalla, se fue con dos galarones.

La cinta surcoreana 'Parasite' dio la gran sorpresa al ganar el premio principal: Mejor Elenco en una Película. | Fuente: AFP

CONOCE LA LISTA COMPLETA DE GANADORES DE LOS SAG AWARDS 2020

CINE

Mejor actriz

Renée Zellweger (“Judy”)

Mejor actor

Joaquin Phoenix (“Joker”)

Mejor actriz de reparto

Laura Dern (“Marriage Story”)

Mejor actor de reparto

Brad Pitt (“Once Upon a Time… in Hollywood”)

Mejor elenco

"Parasite"

Jennifer Aniston volvió a llevarse un SAG Award, después de 25 años, por su trabajo en televisión. | Fuente: AFP

CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN

Mejor actriz en una película para TV

Michelle Williams (“Fosse/Verdon”)

Mejor actor en una película para TV

Sam Rockwell (“Fosse/Verdon”)

Mejor actriz en una serie de dramaJennifer Aniston (“The Morning Show”)Mejor actor en una serie de drama

Peter Dinklage (“Game of Thrones”)

Mejor actriz en una serie de comedia

Phoebe Waller - Bridge (“Fleabag”)

Mejor actor en una serie de comediaTony Shalhoub (“The Marvelous Mrs. Maisel”)

Elenco en una serie de drama

"The Crown" (Netflix)Elenco en una serie de comedia"The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon Prime Video)

Stunt ensembles en una película

“Avengers: Endgame” (Marvel Studios)

Stunt Ensemble en una serie de una comedia y drama

“Game of Thrones” (HBO)

