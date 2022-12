Robert Pattinson podría convertirse en el nuevo Batman. | Fuente: Facebook: Robert Pattinson

La posibilidad de que Robert Pattinson se convierta en el nuevo Batman, como señalaron diversos medios estadounidenses hace unos días, ha sido motivo de debate entre cinéfilos y geeks.

Matt Reeves, director de la futura cinta del hombre murciélago, no se ha pronunciado al respecto; pero ¿qué ha dicho el propio actor? Pattinson se encuentra en el Festival de Cannes para promocionar su nueva película "The Lighthouse" y la prensa no dudó en preguntarle por el tema.

Según el portal Comic Book, la revista francesa "Gala" interrogó a Robert Pattinson sobre su posible papel como Batman. "Lo siento, pero no puedo hablar de eso", contestó tajante. En otra sesión de preguntas respondió con un cortante "solo estoy respondiendo preguntas sobre 'The Lighthouse'".

Por el momento, se sabe que el actor de "Crepúsculo" está en negociaciones para interpretar al superhéroe de DC y que estaría muy cerca de conseguir el rol en la película "The Batman" (2021). Su mayor competidor para el papel es el actor Nicholas Hoult ("X-Men: Dark Phoenix") según el portal Deadline.

OTROS PROYECTOS

Mientras se confirma su participación en el filme, Robert Pattinson tiene otro proyecto pendiente. Él formará parte del elenco de"Tenet", la cinta que prepara Christopher Nolan sobre espías internacionales y que llegaría a los cines en julio de 2020.

Lo nuevo del famoso director de "Batman: el caballero de la noche" es uno de los proyectos más esperados en Hollywood, a pesar de que, como es costumbre, apenas han trascendido detalles sobre la historia.

En tanto, "The Lighthouse" ─presentada en el Festival de Cannes─ es un drama psicológico, dirigido por Robert Eggers, en el que Robert Pattinson y Willem Dafoe encarnan a dos guardianes de un faro que se ven atrapados por malas condiciones meteorológicas. El aislamiento, el alcohol y los fantasmas del pasado despertarán sus demonios.

Te sugerimos leer