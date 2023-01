Hannah John-Kamen será Jill Valentine en el reboot de 'Resident Evil'. | Fuente: AFP/Capcom

El paso de “Resident Evil” por el cine no ha sido el mejor. Con seis películas, la historia protagonizada por Milla Jovovich nunca llegó a contentar a los fanáticos de la franquicia de videojuegos de Capcom. ¿La razón? Se alejaba demasiado de la historia original y el personaje de la actriz fue creado únicamente para la adaptación cinematográfica.

En el 2018, se confirmó que Johannes Roberts se encargaría del guion y dirección del reboot (reinicio) de la ficción para la pantalla grande. Desde entonces, el proyecto se ha mantenido en desarrollo bajo la productora Constantin Film y ahora, revelan quiénes serán los actores en esta próxima película.

Kaya Scodelario (“Infierno bajo el agua”, “Skins”) como Claire Redfield, Hannah John-Kamen (“Ant-Man and The Wasp”) como Jill Valentine, Robbie Amell (“Código 8”) como Chris Redfield, Tom Hopper (“The Umbrella Academy”) como Albert Wesker, Avan Jogia (“Zombieland: Mata y remata”) como Leon S. Kennedy y Neal McDonough (“Minority Report”) como William Birkin.

UNA HISTORIA DE ORIGEN EN LOS 90

En esta ocasión, “Resident Evil” contará una historia de origen basada en la saga clásica de videojuegos de horror. Se situará en 1998, fecha en la que –tal como la segunda entrega de la franquicia– ha ocurrido una infección de Racoon City. Por el momento, no se conoce si Leon Kennedy y Claire Redfield serán el eje central, ya que originalmente son los protagonistas de esa experiencia de survival horror.

“Con esta película quería volver a los dos videojuegos originales y recrear esa aterradora y visceral experiencia que tuve cuando juego, mientras al mismo tiempo contar una historia muy humana sobre un pequeño y decadente pueblo americano con el que el público de hoy día puede empatizar y sentir relevante”, aseguró Johannes Roberts tras el anuncio del elenco.

El reboot de “Resident Evil” todavía no tiene fecha oficial de estreno, pero se recuerda que el próximo año, la saga de videojuegos celebra su aniversario número 25. Por lo pronto, nada está claro frente a la crisis provocada por la pandemia.

