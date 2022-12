Las entregas 10 y 11 de 'Fast and Furious' se rodarán juntas. | Fuente: Universal Pictures

La novena película de “Rápidos y Furiosos” se ha estrenado en varios países de Asia y Oriente Medio, pero todavía no ha desembarcado en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, ya se ha confirmado que la saga cinematográfica tendrá dos entregas más que se rodarán de forma conjunta.

Así lo reveló el actor Tyrese Gibson, quien da vida a Roman, en una entrevista con el portal Collider. Las próximas cintas funcionarán como un final de dos partes para la saga original, y filmarlas una tras otra asegurará un tiempo de espera más corto entre sus lanzamientos. Se recuerda que Vin Diesel volverá a su rol como Toretto para la continuación.

"Definitivamente he hecho algunas preguntas sobre la 10 y la 11. Se ha confirmado que vamos a rodar de forma consecutiva, lo cual es interesante. He oído que vamos a pisar muchos continentes entre las dos. No puedo decir dónde, pero muchos", aseguró la estrella de “Rápidos y Furiosos”.

"Los dirigentes que están trabajando en esta franquicia tienen en mente a los fans y seguidores acérrimos de todo el mundo. Todos tenemos una particular responsabilidad, sabemos que hay una bestia y necesitamos alimentar a esa bestia y darles lo que quieren, lo que aman y a lo que están acostumbrados", agregó.

La novena entrega de “Fast and Furious”

Al igual que la novena entrega, las dos próximas entregas de “Fast and Furious” estarán dirigidas por Justin Lin. "El equipo se vuelve a reunir para impedir un complot a escala mundial, después de que Cipher (Charlize Theron) recurra a la ayuda de Jakob (John Cena), el hermano menor de Dom (Vin Diesel), para vengarse de Dom y su equipo", se lee en la sinopsis del filme.

Además del mencionado Tyrese Gibson, completan el reparto Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Lucas Black, Finn Cole y Nathalie Emmanuel, entre otros. (Europa Press)

NUESTROS PODCASTS

EER 3X06 Especial ZOMBI hablamos sobre Army of the Dead de Zack Snyder y el origen de los muertos vivientes

Empezamos hablando de la nueva película de zombis de Zack Snyder pero, como siempre, nos fuimos un poquito por las ramas. No nos culpen, ya saben que aquí no hacemos reseñas... lo cierto es que Snyder desata pasiones y eso queda reflejado en este episodio en el que además de destruir y alabar a sus estilizados muertos vivientes hablamos de otras series y películas con caminantes. ¿A ti te gustó Army of the Dead?

Te sugerimos leer