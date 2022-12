Estos son los planes de Quentin Tarantino antes de su décima película. | Fuente: EFE

Después del gran recibimiento de la crítica y del público de "Once Upon a Time in Hollywood", Quentin Tarantino comienza a mirar al futuro. Y es que, tras nueve películas realizadas hasta la fecha, el director de "Pulp Fiction" tiene planes que le alejan del séptimo arte antes de la que sería su última cinta.

Así lo indica "Variety", que recoge las declaraciones que el cineasta hizo en un evento en Londres. "Cuando termino un guion, empezamos la producción directamente. Y cuando acabé 'Once Upon a Time in Hollywood', no estaba listo para empezar, porque aún estaba conectado a la escritura, y por eso cuando acabé el guion, escribí una obra de teatro y después una serie de cinco episodios", comentó.

Un pico de productividad que aún continúa, ya que Quentin Tarantino sigue escribiendo: "Ahora mismo estoy escribiendo un libro y espero que esté terminado en tres meses, así que la idea es que en marzo acabe con el libro, puede que después haga la obra de teatro y luego, teóricamente, la serie de televisión".

"Después de todo esto, puede que empiece a pensar en lo que haré para mi décima película", sentenció el galardonado cineasta que ha trabajado con Uma Thurman, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

PROBLEMAS DE ESTRENO EN CHINA

Parece que el final de la carrera de Quentin Tarantino en el cine se acerca más y más, al menos según los planes del director, que siempre ha afirmado que su décimo filme sería también el último. Algo que viene precedido por el éxito de su última cinta, que acumula más de US$ 370 millones recaudados en todo el mundo, incluso sin haber sido estrenada en China.

No es la primera película de Tarantino que se enfrenta a una situación similar. En 2013, "Django sin cadenas" fue retirada de los cines chinos poco después de su estreno. Tras esto, el filme fue severamente modificado con el fin de eliminar las escenas que contuvieran violencia extrema o desnudos.

La situación de "Once Upon a Time in Hollywood" sería parecida, además estaría agravada por la controvertida representación que el filme hace de una de las estrellas del país, Bruce Lee. (Con información de Europa Press)

