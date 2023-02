'Dolor y Gloria', de Pedro Almodóvar, logró llevarse 5 galardones en los Premios Goya 2020, incluido a Mejor Dirección y Mejor Película. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Chema Moya

La noche del 25 de enero resultó inolvidable para el director Pedro Almodóvar. Su última cinta, “Dolor y Gloria”, contaba con 16 nominaciones en los Premios Goya 2020, de las cuales logró ganar 5 galardones tras imponerse a duras competidoras.

El primer premio resonó al inicio de la gala, cuando Teresa Font, montadora de la cinta, se llevó el galardón a Mejor Montaje. Le siguió Alberto Iglesias, creador de la banda sonora de la cinta, al ganar a Mejor Música Original por su aporte al filme.

Más adelante, Almodóvar consiguió hacerse del ‘cabezón’ a Mejor Guion Original, con el que aprovechó en recordar cómo inició la escritura del libreto que daría vida a su última película. Por su parte, Julieta Serrano también trinfó como Mejor Actriz de Reparto y aprovechó en agradecer al director y a su colega Antonio Banderas, quien en la recta final se hizo del premio a Mejor Actor Protagonista.

Asimismo, el director español ganó su tercer Goya a Mejor Dirección y recogió su galardón de las manos de las actrices Penélope Cruz y Ángela Molina. “Dolor y Gloria”, finalmente, logró imponerse a otras cintas al obtener el premio a Mejor Película.

PALABRAS DE ALMODÓVAR

Durante la recepción de su premio a Mejor Dirección, Almodóvar dedicó unas palabras a describir la importancia que ha tenido la cinematografía en su vida.

"El cine ha sido la experiencia más importante de mi vida. En mis películas la gente habla de cine, se explican a través de películas que han visto. Como el personaje que interpreta maravillosamente Antonio Banderas, no percibo la vida sin seguir rodando, y lo mismo que un guion lo puedes escribir en solitario, es imposible hacer una película solo”, señaló.

Asimismo, no dudó en enviar un mensaje a Mariano Barroso, director de la Academia, a quien le dijo: “El cine español está atravesando una buena situación, pero me gustaría decirle sin que le moleste, porque le tenemos como invitado, que el cine de autor, el independiente, el que se hace fuera de los márgenes de las televisiones y plataformas, está en serias vías de extinción y necesita la protección no ya de su Gobierno, sino del Estado, porque ese va a ser nuestro futuro".

Como se recuerda, “Dolor y Gloria” también es una de las nominadas a Mejor Película Extranjera en los Oscar 2020, mientras que Antonio Banderas, por su papel en este filme, compite en la categoría a Mejor Actor.

