Justice Smith tiene 23 años y está cumpliendo el sueño que tenía de chico, cuando coleccionaba tarjetas de Pokémon y jugaba en su “Game Boy Color”, sin saber que años más tarde sería el protagonista de la primera película de acción en vivo “Pokémon: detective Pikachu”.

En entrevista con RPP, Justice habla sobre su personaje, sobre su aproximación a la actuación desde la vulnerabilidad y, por supuesto, de sus pokemones y escenas preferidas en la esperada película que llegará a nuestros cines el jueves 9 de mayo.

Cuéntanos sobre tu personaje Tim Goodman.

Él es un joven tasador de seguros que tiene una extraña relación con su padre y una relación contaminada con Pokémon, por lo que tiene que unirse a Detective Pikachu para poder resolver el caso de la desaparición de su papá. A través de ello aprende que no solo es más parecido a su padre de lo que creía, pero también que el amor que tiene por Pokémon siempre estará ahí.

Leí en una entrevista que eras un gran fan de Pokémon de niño. ¿Alguna vez pensaste que esto sucedería?

No, nunca. O sea, sí, coleccionaba todas las tarjetas y jugaba los videojuegos, pero nunca pensé que estaría liderando una película como esta, especialmente la primera película de acción en vivo de Pokémon. Lo que sí sabía era que quería una película de acción en vivo de Pokémon y muchas veces me olvido que estoy en ella. Es como “¡mira a ese Pikachu! ¡Tiene piel” Eso es genial para mí pero sí, nunca habría imaginado esto.

¿Cómo fue trabajar con Ryan Reynolds?

Él es increíble, gracioso y también profundamente sincero y auténtico. No trabajamos demasiado juntos porque era solo una voz pero, cuando lo hicimos, fue increíble.

Estoy segura de que todos te han hecho esta pregunta pero quisiera saber: ¿cuál es tu pokémon preferido?

Mi pokemon favorito es “Totodile”, es un pokémon de la segunda generation, de agua.

¿Por qué?

Porque era de mi color favorito y era también uno de los primeros pokemones en “Pokemon Gold”, que fue uno de los primeros juegos que tuve para mi “Game Boy Color”.

¿Fue difícil expresar tus emociones en este tipo de película?

Definitivamente pienso que es mi trabajo expresar emociones, entonces siempre trato de permanecer vulnerable en mi aproximación a la actuación, en general. Pero, lo que me condujo a este filme fue la desesperación de Tim por reconciliarse con su padre y por enmendar su error o, al menos, lo que él piensa que es su error. Y eso fue lo que me llevó a las escenas más emotivas.

Me gustó el final de la película, ¿y a ti? ¿Cambiarías algo?

Me encantó el final, me encantó el principio y me encantó el medio.

¿Cuál fue la escena que más te gustó grabar?

Me gustó mucho la escena de Mr Mime porque cuando grabamos estaba yo, con un hombre, una luz, un taburete y una lámpara hablando conmigo mismo, mientras que un montón de miembros del equipo me miraban. Fue muy gracioso y, en realidad, íbamos a cortar esa escena de la película, la repusimos y terminó siendo la más graciosa de todas.

Fue divertido pero, ¿también fue difícil hacer esta película?

Sí, siempre es difícil actuar con algo que realmente no está ahí pero Rob Letterman, el director, me hizo sentir muy cómodo actuando con los distintos personajes y se aseguró de que supiera en qué lugar estaba en cada momento. Me ayudó a que todo sea lo más real posible.

Tienes solo 23 años… ¿qué tipo de películas te gustaría hacer en el futuro?

Soy un gran fan de las películas de horror, me encantaría hacer una. También estoy muy interesado en poder interpretar a un villano porque he interpretado a personajes sensibles y me gustaría actuar como alguien que no lo es.

¿Por qué crees que sueles ser elegido para interpretar a personajes sensibles?

Creo que no lo podría decir, pienso que solo… es una muy buena pregunta. No lo sé, cuando haces un proyecto y muestras que puedes ser vulnerable ante muchas personas, la gente dice “¡Lo hizo muy bien!”, lo cual es un cumplido pero luego desean que lo hagas de nuevo para otra película y luego para otra o para un show de televisión. Entonces creo que solo es por la naturaleza de cómo empezó mi carrera y los proyectos que he realizado. Sin embargo, estoy definitivamente muy interesado en explorar distintas facetas.

