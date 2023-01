'El juicio de los 7 de Chicago', 'Pieces of a woman', 'Sound of metal' y 'Mank' son algunas de las cintas nominadas que puedes ver desde casa. | Fuente: Composición

Con los Oscar 2021 próximos a realizarse el 25 de abril, en medio de la pandemia de la COVID-19, los servicios de streaming han cobrado un nuevo valor para la Academia de Hollywood. Por ello, actualmente, muchas de las películas nominadas pueden encontrarse en diversas plataformas.

Aunque no todas las producciones nominadas pueden verse en formato en digital, podemos acceder a diversos títulos por medio de las principales plataformas de streaming como Netflix, Amazon, HBO, Disney+.

¿Dónde ver las nominadas a los Oscar 2021?

Mejor película

Sobre las nominadas a la categoría más importante de los Oscar 2021, "Mank" y "The Trial of the Chicago 7" pueden ser vistas desde Netflix.

"Sound Of Metal", estrenada en 2021, puede ser vista desde Amazon Prime Video, además puede alquilarse o comprarse en Apple TV y Google Play.

Mejor actor y actriz

La cinta "Ma Rainey's Black Bottom", por la que Chadwick Boseman está nominado de manera póstuma, puede verse en Netflix. La famosa actriz Viola Davis, protagonista de esta cinta, también está nominada.

"Pieces Of A Woman", protagonizada por la nominada Vanessa Kirby, también puede verse en Netflix.

"The United States vs. Billie Holiday", cinta en la que está nominada Andra Day, está disponible en Hulu.

Mejor actor de reparto

La interpretación de Leslie Odom Jr. por "One Night in Miami" puede verse en Amazon Prime Video.

Mejor actriz de reparto

La actuación de María Bakalova, nominada por "Borat 2", está disponible en Amazon Prime Video.

En Netflix, puedes ver a Glenn Close, nominada por "Hillbilly Elegy".

Mejor guion adaptado

La cinta "The White Tiger" puede verse en Netflix.

Mejor película internacional

"Collective" puede verse en HBO.

Mejor película de animación

"Onward" y "Soul" están disponibles en Disney+, mientras que "Over the Moon" puede ser vista en Netflix.

"Wolfwalkers" puede verse en Apple TV.

Mejor documental

"My Octopus Teacher", "Crip Camp" y "El agento topo" se pueden ver en Netflix.

Mejor diseño de producción

"News of the World" y "Tenet" pueden verse en Netflix.

Mejor canción original

"Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" y "The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)" se pueden ver en Netflix.

Mejores efectos especiales

"Love and Monsters" estrena el próximo 14 de abril en Netflix. "The Midnight Sky" ya está disponible en esa plataforma. "Mulan" y "The One and Only Ivan" están disponibles en Disney+.

Mejor maquillaje y peinado

"Emma" puede verse en Google Play Películas.

Mejor banda sonora

"Da 5 Bloods" puede verse en Netflix.

