'Nomadland', 'Mank', 'Promising Young Woman' y 'The Trial of the Chicago 7' están entre las cintas nominadas en los Oscar 2021. | Fuente: Composición

“Mank”, la última cinta dirigida por David Fincher, se coronó como la producción con más nominaciones en los Oscar 2021. Candidata en diez categorías, la película producida por Netflix avanza a paso firme como la favorita de unos premios que debieron adaptarse a la pandemia al modificar su reglamento para admitir el ingreso de películas que se hayan estrenado directamente por streaming, sin pasar por los cines, aunque con la condición de que tuvieran planeado un estreno en salas.

Sin embargo, según reflexionó la crítica de cine Leny Fernández para RPP Noticias, es probable que el último título de Fincher no llegue a ganar demasiados galardones. ¿Las razones? Los pocos premios alcanzados en otras ceremonias, como los Globos de Oro y los Critics’ Choice Awards, y el hecho de que la Academia privilegie la conexión con el público. “Ha sido una película más para cinéfilos o especialistas en la que ni siquiera hay unanimidad en la valoración”, sostuvo la experta.

El crítico Raúl Ortiz Mory también coincidió en no avizorarle “grandes posibilidades” a “Mank”, pese a que pone en alto la figura de Orson Welles y su guionista Herman Mankiewicz. “Es metacine y tiene que ver con la propia historia del cine y eso le gusta a Hollywood. Pero las diez nominaciones ya dicen bastante y no creo que se la lleve a mejor película”, ensayó.

De allí que ambos especialistas coincidan en que son otras películas las que se apunten como las favoritas. De los ocho títulos nominados a mejor película, destacaron a “Nomadland” de Chloé Zhao, que según Ortiz Mory tiene más oportunidades por su “contenido artístico, el tema que aborda, entre otros valores estéticos y argumentativos”. Una evaluación que comparte también Fernández.

“‘Nomadland’ habla de la gente que está al margen del sistema estadounidense, no por voluntad propia, sino por haber sido expulsados. Chloé Zhao es una directora con muchas posibilidades y, de repente, este es el espaldarazo para su carrera que le daría Hollywood”, indicó la crítica, quien además anotó que la cineasta de origen chino ha construido su trayectoria con cintas de corte independiente.

Otras sorpresas y la necesidad del ‘streaming’

Ortiz Mory también destacó que “The Trial of the Chicago 7” se encuentra entre las candidatas fuertes para ganar una estatuilla en las categorías principales debido al tema que aborda, tan en consonancia con nuestros tiempos. Pero precisó que “le juega en contra que sea de Netflix”. “No creo que la Academia le quiera dar algo a una cinta de streaming”, señaló.

Fernández consideró que “Minari” podría también tener una opción, aunque auguró que quizás triunfe en las categorías de actores y actrices, y no repita el éxito de “Parasite” en los Oscar del año pasado. Sin embargo, apuntó que sería “saludable para Hollywood premiar a otra directora” como Chloé Zhao. “Y no porque sea mujer, sino porque su trabajo es de los mejores”, puntualizó.

Por otro lado, que la cinta con más nominaciones sea una producción de Netflix y que otras plataformas similares hayan conseguido colocar sus títulos en los Oscar 2021 no significa, para los dos críticos, que la Academia de Hollywood esté abriéndole todas sus puertas a los estrenos en los servicios de streaming. Tanto Ortiz Mory como Fernández vieron en esto una respuesta a la coyuntura.

“Más que una señal de apertura, creo que era inevitable. Muchos estudios han buscado estrenar en plataformas virtuales para poder competir. Esto desde marzo y abril del año pasado se veía venir. Si no tenemos exhibición en un festival importante o plataforma streaming era imposible competir en esta gala”, indicó el crítico.

Fernández, por su parte, acotó: “Es parte de entender el signo de los tiempos. El streaming ha ganado cada vez más poder y la pandemia lo ha potenciado. Era absurdo imponer el estreno en cines. No hubiéramos tenido ninguna candidata para el Oscar y la Academia entró en la realidad, pero no sé si se mantendrá en el futuro”.

Diagnóstico de un buen año… para el espectador

En definitiva, hay un gran ganador en esta temporada de premios que culmina con los Oscar 2021 el próximo 25 de abril. Y Raúl Ortiz y Leny Fernández estuvieron de acuerdo en asegurar que es el espectador. “Pese a todas las limitaciones de exhibición durante el 2020 y seguro parte del 2021, no creo que estos tiempos sean malos para el cine en términos de calidad”, dijo el crítico.

La especialista diagnosticó que esta situación se debe a la situación de encierro que, paradójicamente, abrió los horizontes de la industria hacia la virtualidad al punto de potenciar sus producciones en este ámbito. “He tenido un mejor año cinéfilo respecto a otros años y hemos tenido estrenos independientes a través del streaming y la web”, aseveró.

Por ello, pese a que la industria cinematográfica se vio fuertemente golpeada por la pandemia, no hubo un bajón en la calidad. Y espejo de ello es la lista de los Oscar 2021, que de acuerdo con Ortiz Mory es “bastante pareja, muy variada, que más que apuntar a un tema de inclusión, apela a la calidad cinematográfica, que es lo que más importa”.

En ese escenario, Fernández compartió otro punto de vista, pues para ella es una “lista correcta”, sin mayores sorpresas —como suele ofrecer la Academia de Hollywood—, que cumple con las expectativas de más de un sector.

“Está la superproducción de época y ambiciosa como ‘Mank’, la de corte independiente y dirigidas por mujeres como ‘Nomadland’ y ‘Promising Young Woman’, la protagonizada por actores afroamericanos como ‘Judas and the Black Messiah’, la del tema de inmigrantes como ‘Minari’ y la más pequeña, que se ha visto mucho en Amazon, como ‘Sound of Metal’”, explicó.

