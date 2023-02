'Nomadland', Chadwick Boseman, 'Soul' y Daniel Kaluuya figuran entre los favoritos para ganar diversas categorías en los Oscar 2021. | Fuente: Composición

A pocos días de realizarse la ceremonia de los Oscar 2021, no faltan las predicciones alrededor de las cintas y las figuras de Hollywood que ganarán las estatuillas otorgadas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) el próximo domingo 25 de abril.

Para acercarse a un posible resultado, vale la pena echar un vistazo a quiénes ganaron en la temporada de premios que inició con los Globos de Oro, siguió con los Critics’ Choice Awards, los SAG Awards, los PGA Awards, los DGA Awards, entre otros, y se acerca a su final con los Bafta, llamados los Oscar británicos.

Estos galardones suelen influir en los resultados de la Academia, pues de los 8 500 miembros de esta institución que eligen a los ganadores, varios de ellos también integran diversos sindicatos de Hollywood, que en sus premiaciones precedentes determinaron a sus favoritos.

No es el caso, por cierto, de los Globos de Oro y los Critics’ Choice Awards, que son entidades externas a la AMPAS. Sin embargo, dichas galas también marcan una tendencia sobre los posibles vencedores que avanzan con paso firme hacia los premios Oscar.

¿Tendrá la multinominada “Mank” más posibilidades de llevarse la estatuilla a mejor película? ¿Será la noche de Anthony Hopkins como mejor actor o se impondrá el premio póstumo a Chadwick Boseman? A continuación te mostramos las candidatas con más oportunidades para triunfar en los Oscar 2021.

El impulso de “Nomadland” y Chloé Zhao

El anuncio de los Oscar 2021 llamó la atención por un hito histórico: por primera vez, dos mujeres aspiran a llevarse la estatuilla en la categoría de mejor dirección. Se tratan de Chloé Zhao y Emerald Fennell, directoras de “Nomadland” y “Promising Young Woman”, respectivamente.

Sin embargo, a medida que el calendario de galardones ha ido avanzando, el nombre de la cineasta de origen chino viene imponiéndose como la favorita frente a sus contrincantes Lee Isaac Chung ("Minari"), David Fincher ("Mank"), Thomas Vinterberg ("Another Round") y la misma Fennell.

Chloé Zhao triunfó en los Globos de Oro, los Critics’ Choice Awards y los recientes Bafta, conocidos como los Oscar británicos. Pero no solo su trabajo como directora fue reconocido, sino también la misma “Nomadland”, que ya se apuntalaba como la preferida de la crítica.

De corte independiente, esta película protagonizada por Frances McDormand se llevó galardones a mejor película en los Critics’ Choice Awards, los Globos de Oro, los Bafta y en los PGA Awards (los premios del sindicato de productores de Hollywood).

Precisamente, esta última gala tiene un elevado nivel de precisión en comparación con otras premiaciones, pues las cintas ganadoras en los PGA Awards han coincidido en 20 de sus 31 ediciones con las de los Oscar.

Chadwick Boseman y Daniel Kaluuya, la dupla favorita

Todo indica que las actuaciones del fallecido Chadwick Boseman y su colega Daniel Kaluuya esperan coincidir en un mismo destino: la victoria en los Oscar 2021. Se lo deben a sus papeles en “La madre del blues” y “Judas and the Black Messiah”, respectivamente.

Gracias a su interpretación de un dolido y enloquecido saxofonista, hasta el momento Boseman se llevó casi todos los premios de manera póstuma, incluidos los Globos de Oro, los Critics’ Choice Awards y los del sindicato de actores de Hollywood, los SAG Awards.

Fue su viuda Simone Ledward quien recibió cada uno de estos galardones y ofreció algunas palabras en homenaje al actor de “Black Panther”, que murió en agosto de 2020 tras una dura lucha contra el cáncer de colon.

Daniel Kaluuya también tuvo presente a su compañero en la cinta de Marvel al llevarse el premio a mejor actor de reparto en los SAG Awards y los Bafta 2021. En la primera gala, le dedicó unas palabras a su colega y amigo: “Esto es para Chadwick Boseman”.

Sin embargo, dos actores podrían darle la pelea a la dupla Boseman y Kaluuya. Anthony Hopkins y su actuación en “The Father” buscan imponerse como otro favorito para mejor actor, mientras que Sacha Baron Cohen y su trabajo en “El juicio de los 7 de Chicago” también figura entre los nombres predilectos para mejor actor de reparto.

Pixar busca repetir plato

Con un total de diez Oscar en su haber, el estudio Pixar suele colocar sus producciones en la categoría de mejor cinta animada. Y este 2021 parece no ser diferente a otros en los que con su franquicia "Toy Story" u otros títulos, como "Coco" o "Ratatouille", consiguió llevarse la estatuilla.

Este año es el turno de "Soul", que compite con "Onward", "Over the Moon", "A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon" y "Wolfwalkers". Sin embargo, al contrario de sus contrincantes, la cinta estrenada en Disney+ viene respaldada por una serie de premios.

Desde los Globos de Oro hasta los Critics' Choice Awards y los Bafta 2021, la película que narra el cruce de destinos entre un saxofonista de jazz y un espíritu rebelde aparece en el radar de la AMPAS como una de las preferidas. Y no solo en cuanto película animada, sino también como mejor banda sonora.

Por otro lado, si algo ha demostrado la Academia de Hollywood, es que siempre hay lugar para la sorpresa de último momento. Nada está consumado en los Oscar 2021.

