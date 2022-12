La cinta 'Mank' de Netflix tiene 10 nominaciones que incluyen mejor dirección, mejor película y mejor actor. | Fuente: Netflix

Esta podría ser la noche de "Mank", la última cinta de David Fincher. Y es que luego de recibir varias nominaciones en la temporada de premios previa a los Oscar 2021, la producción original de Netflix tiene la oportunidad de romper su mala racha al competir en 10 categorías en los premios de la Academia 2021, que se celebran este domingo 25 de abril.

Para esta edición, y en medio de la pandemia de la COVID-19, la Academia de Hollywood modificó el reglamento para admitir el ingreso de películas que se hayan estrenado directamente por streaming, sin pasar por los cines, aunque con la condición de que tuvieran planeado un estreno en salas.

"Mank", cinta original de Netflix, tiene 10 nominaciones a los Oscar 2021: Mejor película, Mejor dirección, Mejor actor, Mejor actriz de reparto, Mejor diseño de producción, Mejor maquillaje y peinado, Mejor fotografía, Mejor banda sonora original, Mejor edición de sonido y Mejor vestuario.

Entre las cintas más nominadas le siguen "Nomadland" con seis categorías, "El juicio de los siete de Chicago" con siete nominaciones y "Minari" con seis nominaciones. La lista la completan "The Father", "Judas and the black Messiah", "Promising young woman" y "Sound of Metal".

PRINCIPALES NOMINADOS

El Oscar a la Mejor película se decidirá entre "Nomadland", "The Trial of the Chicago 7", "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Mank", "Minari", "Promising Young Woman" y "Sound of Metal". Chloé Zhao, la cineasta detrás de "Nomadland", se medirá a Thomas Vinterberg ("Another Round"), David Fincher ("Mank"), Lee Isaac Chung ("Minari") y Emerald Fennell ("Promising Young Woman") por la estatuilla a la mejor dirección.El premio a la mejor actriz tendrá como aspirantes a Frances McDormand ("Nomadland"), Carey Mulligan ("Promising Young Woman"), Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom"), Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday") y Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman").Por su parte, el fallecido Chadwick Boseman podría lograr un Oscar póstumo al mejor actor por "Ma Rainey's Black Bottom".También fueron nominados en este apartado Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Anthony Hopkins ("The Father"), Gary Oldman ("Mank") y Steven Yeun ("Minari"). Con información de EFE.

