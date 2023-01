Oscar 2021: Hora y canal para ver en vivo la gala de los premios de la Academia. | Fuente: AFP

Este domingo 25 de abril se revelan los títulos ganadores de los Oscar 2021 en una ceremonia atípica debido a la pandemia de la COVID-19. Con 12 producciones nominadas a mejor película, la Academia de Hollywood llevará a cabo su gala de forma presencial en el Dolby Theatre y en la Union Station de Los Ángeles (Estados Unidos).

Además, cabe apuntar que en esta edición se modificó el reglamento para admitir el ingreso de películas que se hayan estrenado directamente por streaming, sin pasar por los cines, aunque con la condición de que tuvieran planeado un estreno en salas.

Así, la cinta favorita para los Oscar 2021 es "Mank" de Netflix, nominada en 10 categorías que incluyen mejor dirección, mejor película y mejor actor. Además, "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Nomadland", "Sound of Metal" y "The Trial of the Chicago 7" cuentan con 6 nominaciones cada una.

"Ma Rainey's Black Bottom" sorprendió con 5 nominaciones, que incluyen una póstuma a mejor actor para Chadwick Boseman. ¿La gran sorpresa de la gala? Sin duda "Minari", que compite en 5 categorías también, incluida a mejor película. ¿Cuál será la ganadora? Conoce la hora y fecha para ver la premiación.

Canal para ver los Oscar 2021

Puedes ver la premiación de los Oscar 2021 en vivo desde los canales TNT (102 Movistar TV y 702 Claro) y TNT Series (103 Movistar TV y 612 Claro) en la región de Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos se podrá ver bajo la señal ABC.

Horario en Perú y según tu país

Estados Unidos: 8:00 p.m (Hora del este)

Perú: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Presentadores del Oscar 2021

Brad Pitt, Zendaya, Rita Moreno, Joaquin Phoenix y Harrison Ford serán algunos de los presentadores de la gala de entrega de los Oscar 2021 el próximo 25 de abril, anunció este lunes la Academia de Hollywood.

Laura Dern, Regina King, Marlee Matlin, Reese Witherspoon, Renée Zellweger, Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle y Bryan Cranston completan el primer listado de participantes de una ceremonia que, para adaptarse a la pandemia, cambiará su formato habitual por un particular guion que imitará una película en directo.

“Siguiendo con el formato de película para entregar los premios, hemos reunido a un elenco de estrellas verdaderamente estelar. Aquí hay tanta potencia que es posible que se necesiten gafas de sol", afirmaron los productores Steven Soderbergh, Stacey Sher y Jesse Collins en un comunicado.

