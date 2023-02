Oscar 2021: día, hora, presentadores, nominados y todo lo que debes saber de los Premios de la Academia. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Robyn Beck

Los Oscar 2021 están más cerca que nunca. Este domingo 25 de abril se llevará a cabo la ceremonia de los Premios de la Academia donde conoceremos lo mejor del cine en esta edición marcada por la pandemia que llevó a aplazar el formato por unos meses.

Para ese día, Steven Soderbergh, director del aclamado filme "Contagion", se unirá a Stacey Sher y Jesse Collins para producir la retransmisión en televisión desde el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Estos Oscar 2021 marcarán un antes y un después en las galas de las premiaciones ya que no habrá extensa alfombra roja, solo la necesaria, ni pasearán por las Estrellas de la Fama como solían hacer los invitados ya que evitarán la sobreexposición ante posibles contagios del nuevo coronavirus.

Conoce la fecha, hora, nominados, presentadores, curiosidades y más sobre la 93° entrega de los Pemios de la Academia próximos a realizarse.

Canal para ver los Oscar 2021

Puedes ver la premiación de los Oscar 2021 en vivo desde los canales TNT (102 Movistar TV y 702 Claro) y TNT Series (103 Movistar TV y 612 Claro) en la región de Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos se podrá ver bajo la señal ABC.

Horario en Perú y según tu país

Estados Unidos: 8:00 p.m (Hora del este)

Perú: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Presentadores del Oscar 2021

Brad Pitt, Zendaya, Rita Moreno, Joaquin Phoenix y Harrison Ford serán algunos de los presentadores de la gala de entrega de los Oscar 2021 el próximo 25 de abril, anunció la Academia de Hollywood.

Laura Dern, Regina King, Marlee Matlin, Reese Witherspoon, Renée Zellweger, Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle y Bryan Cranston completan el primer listado de participantes de una ceremonia que, para adaptarse a la pandemia, cambiará su formato habitual por un particular guion que imitará una película en directo.

“Siguiendo con el formato de película para entregar los premios, hemos reunido a un elenco de estrellas verdaderamente estelar. Aquí hay tanta potencia que es posible que se necesiten gafas de sol", afirmaron los productores Steven Soderbergh, Stacey Sher y Jesse Collins en un comunicado.

Nominados a los Oscar 2021

La Academia de Hollywood modificó el reglamento para admitir el ingreso de películas que se hayan estrenado directamente por streaming, sin pasar por los cines, aunque con la condición de que tuvieran planeado un estreno en salas. Publicidad

Así, Nick Jonas y Priyanka Chopra, dieron a conocer el pasado 15 de marzo las producciones nominadas a los Oscar 2021. La cinta favorita para ganar esta edición es "Mank", producida por Netflix, nominada en 10 categorías que incluyen mejor dirección, mejor película y mejor actor. Además, "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Nomadland", "Sound of Metal" y "The Trial of the Chicago 7" cuentan con 6 nominaciones cada una.

El premio a la mejor actriz tendrá como aspirantes a Frances McDormand ("Nomadland"), Carey Mulligan ("Promising Young Woman"), Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom"), Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday") y Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman"). Por su parte, el fallecido Chadwick Boseman podría lograr un Oscar póstumo al mejor actor por "Ma Rainey's Black Bottom".

También fueron nominados en este apartado Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Anthony Hopkins ("The Father"), Gary Oldman ("Mank") y Steven Yeun ("Minari").

¿Cómo será la ceremonia?

El presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, David Rubin, reveló algunos detalles sobre cómo será la gala más importante para el cine en Estados Unidos.

"Estamos a menos de una semana de un espectáculo de los Oscar 2021 que se celebrará en Los Ángeles Union Station y en teatro Dolby. ¡Un espectáculo que sin duda será único y memorable!", señala Rubin al inicio de una carta dirigida a los miembros de la Academia publicada por Variety en la que ofrece algunas pistas sobre cómo será la ceremonia, que fue retrasada por meses para intentar sortear, en la medida de lo posible, el impacto del coronavirus.

"Esta edición los que asistan a los premios en persona serán nominados, sus acompañantes y los presentadores", dice la misiva en la que asegura que "la salud y la seguridad de nuestros miembros y los nominados al Oscar 2021 son nuestra principal preocupación, por lo que hemos tenido que tomar algunas decisiones necesarias sobre algunos de nuestros eventos previos a la semana de los Oscar".

Este año la Academia, por tanto, no sorteará entradas a la ceremonia entre los miembros de la Academia y tampoco celebrarán emblemáticos eventos presenciales como el tradicional Almuerzo de los Nominados o las proyecciones de las películas nominadas.

Rubin concluye su misiva detacando que "en un año marcado por tanta incertidumbre" lo único "incuestionable" es que Jesse Collins, Stacey Sher y Steven Soderbergh son "el trío ideal de productores para montar una gala de los Oscar como ningún otra" y "honrar las películas extraordinarias, memorables actuaciones y logros en la realización cinematográfica del pasado año".

Laura Pausini cantará en los Oscar 2021

Laura Pausini interpretará su tema candidato a los Oscar 2021, "Io Sì", desde la azotea del Museo de la Academia de Hollywood en Los Ángeles (EE.UU.), confirmó la organización.La cantante italiana actuará junto a la coautora de la canción, Diane Warren, en un programa especial antes de la entrega de premios, en el que también participarán el resto de candidatos a mejor canción original: Celeste, H.E.R., Leslie Odom, Jr., Daniel Pemberton y Molly Sandén.El especial, "Oscars: Into the Spotlight", servirá como sustitución de la tradicional alfombra roja, imposible de celebrar por la pandemia del nuevo coronavirus, que ha obligado a reinventar todo el formato de la gala.

#OscarsMuyDiversos

Tras años de críticas de #OscarsSoWhite (Oscars demasiado blancos), estas nominaciones batieron algunos récords en diversidad racial. Steven Yuen se convirtió en el primer asiático-estadounidense nominado como Mejor Actor por "Minari" y competirá contra Riz Ahmed ("El sonido del metal"), la primera estrella de origen paquistaní nominada.

Viola Davis pasó a ser la actriz afroamericana más nominada de la historia, al conseguir su cuarta postulación por "La madre del blues". Y competirá con Andra Day, por "The United States vs Billie Holiday", marcando la primera vez que dos mujeres afroamericanas aparecen en esta categoría.

En total, un récord de nueve actores no blancos fueron nominados en las cuatro categorías de interpretación del Oscar 2021.

