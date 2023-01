Los Oscar 2021 anunciaron a sus producciones nominadas en 23 categorías este 15 de marzo. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Robyn Beck

Este 15 de marzo se realizó el anuncio de las producciones nominadas a los Oscar 2021 a cargo de Nick Jonas y Priyanka Chopra. Acto seguido, no se esperó demasiado para conocer las reacciones de las personas que buscan ganar una estatuilla en la ceremonia del próximo 25 de abril.

Uno de los primeros en dar a conocer su emoción por las nominaciones fue Sacha Baron Cohen, quien compite en la categoría de mejor actor de reparto por su papel en la cinta "The Trial of the Chicago 7". Desde su cuenta de Twitter, el actor compartió un mensaje de felicitación al director Aaron Sorkin.

"¡Felicitaciones a Aaron Sorkin y a todo el equipo detrás de 'The Trial of the Chicago 7' por seis nominaciones al Oscar!", escribió el intérprete, cuya película "Borat 2" también recibió una nominación en las categorías de mejor guion adaptado y mejor actriz de reparto para María Bakalova.

Sobre esta última producción, Baron Cohen señaló: "Gracias a la Academia por nominar a 'Borat' por segunda vez por guion adaptado y por darnos el premio por contratar a la mayor cantidad de miembros de la WGA en una película".

La celebración de Viola Davis

Por su parte, Viola Davis celebró las cinco nominaciones que recibió "Ma Rainey's Black Bottom" ("La madre del blues"), que incluyen su entrada a la competencia como mejor actriz, así como una póstuma para Chadwick Boseman como mejor actor.

"¡Absolutamente emocionada! ¡Enhorabuena para todo el equipo de "La madre del blues"! ¡Merecido!", escribió también en su cuenta de Twitter.

La película de Netflix, actualmente disponible en la plataforma de streaming, también competirá en los Oscar 2021 dentro de las siguientes categorías: mejor diseño de producción, mejor maquillaje y peinado, y mejor vestuario.

Mujeres que hacen historia

Por primera vez en la historia de los Oscar, dos mujeres compiten en la categoría a mejor dirección. Se trata de Chloé Zhao y Emerald Fennell por las cintas "Nomadland" y "Promising Young Woman", respectivamente.

Fennell, que también es actriz, guionista y productora, decidió festejar este hito histórico en sus redes sociales con un eufórico "FUUUUUUUUUUUUUUUU" enviado a través de su cuenta de Twitter. Más adelante, lanzó otro mensaje breve: "Sollozando".

Por último, en apariencia más calmada, dijo sobre su nominación en los Oscar 2021: "Muy orgullosa y agradecida con todas las personas increíbles que trabajaron en esta película. Nunca dejaré de llorar".

La música se hace presente

Este es un buen año para la música. Y es que los Oscar 2021 decidió nominar a "La madre del blues", que homenajea al género afroamericano por excelencia, pero también a "Soul", de Pixar, cuya trama y banda sonora está marcada por el sonido sincopado del jazz.

De allí que el artista Jon Batiste no haya dudado en expresar su emoción al recibir por primera vez una nominación a los premios de la Academia de Hollywood, en la categoría de mejor banda sonora, por su trabajo en la película que se estrenó en Disney+ en diciembre del año pasado.

"¡Qué mañana más bendita!", escribió en su cuenta de Twitter la personalidad televisiva. "¡Mi primera nominación al Oscar! Esta fue una colaboración creativa, profundamente gratificante, llena de tanto amor, luz y linaje. Vamos, equipo, vamos", agregó.

"Soul", además, fue nominado en los Oscar 2021 a otras dos categorías: mejor edición de sonido y mejor película animada.

El mensaje de Riz Ahmed

Si el británico Anthony Hopkins es actualmente el actor más longevo en conseguir una nominación en los Oscar 2021, su compatriota y contendor Riz Ahmed se convirtió en el primer nominado que practica la religión musulmana.

Gracias a su papel en "Sound of Metal", el actor inglés se encuentra en la lista de actores protagonistas que candidatean por un galardón en los Oscar 2021. Y su reacción, publicada en un mensaje vía Twitter, estuvo llena de agradecimiento hacia quienes hicieron esto posible.

Entre las personas a quienes Ahmed agradeció están el guionista y director Darius Marder y Paul Raci, así como el editor, el diseñador de sonido y el coguionista de la película. "Estas nominaciones representan el tiempo, la generosidad y talento de muchos", dijo.

Asimismo, tuvo una especial mención para sus "mentores en las comunidades de tambores, recuperación de adicciones y de sordos". Sobre "Sound of Metal", que está nominada a otras 5 categorías, sintetizó:

"Trata sobre cómo una crisis de salud puede aislarte de tu vida y de tus seres queridos, y obligarte a crecer de maneras inesperadas. En un año desafiante para muchos, espero que esta historia pueda inspirarnos a forjar conexiones nuevas y más profundas con nosotros mismos y con los demás".

