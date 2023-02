Daniel Kaluuya gana como Mejor actor de reparto. | Fuente: AFP | Fotógrafo: POOL

Daniel Kaluuya ganó el Oscar al mejor actor de reparto por su papel de Fred Hampton, el fallecido líder de la organización política Black Panther, en el film "Judas and the Black Messiah".

En esta oportunidad el actor de 32 años se impuso a su coprotagonista en la película, Lakeith Stanfield, así como a Sacha Baron Cohen ("The Trial Of The Chicago 7"), Leslie Odom, Jr. ("One Night in Miami") y Paul Raci ("Sound of Metal").

Kaluuya obtuvo por fin la estatuilla dorada luego que en 2018 compitiera por el premio de la Academia por su rol en "Huye".

Durante su discurso, Daniel Kaluuya dio gracias a Dios, a su familia y amigos: “Es muy difícil hacer una película y hacer una película de un hombre como este, ellos (Warner Bros.) lo hicieron posible”, señaló muy emocionado.

Oscar a la Mejor película

El Oscar a la Mejor película se decidirá entre "Nomadland", "The Trial of the Chicago 7", "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Mank", "Minari", "Promising Young Woman" y "Sound of Metal". Chloé Zhao, la cineasta detrás de "Nomadland", se medirá a Thomas Vinterberg ("Another Round"), David Fincher ("Mank"), Lee Isaac Chung ("Minari") y Emerald Fennell ("Promising Young Woman") por la estatuilla a la mejor dirección.

