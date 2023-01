Los Oscar 2021 evalúan cambiar sus medidas de bioseguridad ante el recrudecimiento de la COVID-19 en algunos países. | Fuente: EFE

A falta de un mes para que se celebre la gala de los Oscar 2021, la Academia de Hollywood estudia un cambio de planes que permita a los nominados participar desde sus casas en el extranjero, ya que muchos países están experimentando nuevos picos de casos de la COVID-19.Después de indicar que sería imposible participar por videollamada, ahora los productores de la gala tendrán que buscar una forma de acomodar a los nominados de Europa y otras partes del mundo, donde la vacunación no avanza tan rápido como en Estados Unidos, aseguró una exclusiva del diario The Hollywood Reporter.Hace unas semanas, la Academia de Hollywood envió una carta a todos los nominados donde anticipaba que las videollamadas no serían un opción viable para participar en la ceremonia del 25 de abril."Aquellos que no pueden asistir por problemas de horario o debido a la inquietud por viajar, queremos que sepan que no habrá opción de conectarse por videollamada. Haremos todo lo posible por brindar una velada segura y en persona para ustedes y para los millones de seguidores en todo el mundo", afirmaron los productores Steven Soderbergh, Stacey Sher y Jesse Collins.

Un inminente cambio de planes

Para cumplir con las medidas de distanciamiento social, los organizadores tenían pensado abandonar su mítica sede en el Paseo de la Fama de Hollywood para desplazarse a la estación de trenes de Los Ángeles (EE.UU.), donde los invitados podrían reunirse al aire libre."Nuestro plan es organizar un evento íntimo en persona en Union Station en Los Ángeles, con elementos adicionales desde el Dolby Theatre de Hollywood. Si su primera pregunta es ¿Se puede hacer de forma segura? La respuesta es: Sí, se puede", aseguraba la misiva.Pero el confinamiento impuesto en países como Francia a Italia, junto a la extensión de las restricciones de viaje internacional, impide que los Oscar 2021 sigan adelante con esa idea, que modificarán en una reunión inminente.La Academia de Hollywood anunció este mes las candidaturas para la 93 edición de los galardones, en las que "Mank" fue la más nominada con diez opciones de estatuilla."Nomadland", la máxima favorita en esta extraña temporada de premios, logró seis nominaciones.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Aunque Julio Verne sobresalió sobre todo por escribir novelas de anticipación científica, “La vuelta al mundo en 80 días” es una novela de viajes, repleta de riesgo, aventura y humor donde nuestros protagonistas van sorteando toda clase de obstáculos para cumplir su propósito.

Te sugerimos leer