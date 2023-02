En su mejor momento, 'Star Wars' fue nominado 33 veces en los Oscar. | Fuente: Instagram

La película “Star Wars: The rise of Skywalker” está nominada en los Oscar 2020 a “Mejor Efectos Visuales” y compite con "Avengers: Endgame", "The Irishman", "The Lion King" y "1917".

Además, podría llevarse su segundo galardón como “Mejor Banda Sonora Original”, a los que tendrá que lidiar con el "Joker", "Little Women", "Marriage Story" y "1917” y "Mejor edición de sonido".

Sin embargo, esto ocasionó desesperanza en sus fanáticos ya que Star Wars siempre fue considerada como uno de los films más famosos y en su mejor momento llegó a contar con 33 nominaciones en los Oscar.

Diez de los premios que tienen en su haber fue gracias al episodio IV, “Una nueva esperanza”. Esta llegó a ganar a “Mejor Dirección Artística”, “Mejores Efectos Especiales”, “Mejor Diseño de Vestuario”, “Mejor Montaje”, “Mejor Sonido” y más, hasta se llevó un galardón especial por su mérito.

Otra de las noticias que los fanáticos no podían creer fue que “1917” se coronara como líder en la taquilla mundial a pesar de que “Star Wars: The rise of Skywalker” había sido número uno en las últimas tres semanas.

La película de guerra recaudó 60.3 millones de dólares a nivel mundial dejando atrás a el film de Disney que quedó en segundo lugar estimando US$ 15.1 millones solo el primer mes de su estreno.

A pesar de tener aceptación por el público, las declaraciones de Jake Cannavale, actor de la serie "The Mandalorian", generaron revuelo entre los seguidores de la Fuerza.

"['Star Wars: The Rise of Skywalker'] Es sin duda la peor película de Star Wars. Un p*** fracaso [...] Ha hecho que toda la nueva trilogía sea completamente inútil. Había más agujeros en la trama que trama [...] Fue peor que 'La amenaza fantasma' y 'The Last Jedi' juntas", continuó en sus historias de Instagram.

Jake Cannavale admitió que desde niño ha sido fan de la saga de George Lucas por lo que se sintió decepcionado ante la "holgazanería" que encuentra en la nueva trilogía que termina con esa película.

