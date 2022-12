Oscar 2020: ¿Qué contiene la extravagante bolsa de regalo para los nominados valorizada en 225 mil dólares? | Fuente: AFP

Como ya es una costumbre, los nominados a los Oscar no solo esperan llevarse la ansiada estatuilla dorada, sino también ser uno de los afortunados que reciben la extravagante y lujosa bolsa de regalos "Everyone wins" ("todos ganan"), valorizada en 225 mil dólares.

Cada año, la empresa de márketing Distinctive Assets le otorga una bolsa de regalos a los nominados durante la semana previa. La lujosa bolsa incluye desde alimentos a base de cannabis hasta diamantes. Este año, según Forbes, las 25 bolsas de regalos a actores y directores nominados están valorizadas 80 mil dólares más que en 2019.

De acuerdo con la revista especializada, las marcas que quieran participar en esta bolsa de regalos debes abonar al menos 4 mil dólares. Entre los premios que recibirán los 25 actores y directores nominados a los Oscar 2020 resaltan viajes, tratamientos de belleza y salud, alimentos a base de cannabis (legal en California) y personal training.

Estos son los regalos que se recibirán los nominados a los Oscar 2020:

1. Agua infundida con hidrógeno de Hfactor2. Bombas de baño de amatista Hotsy Totsy Haus3. Un sistema de recolección de orina médica Peezy Midstream (para la precisión en pruebas de detección de infecciones)4. Un sujetador inteligente de Soma5. Pendientes de cristales de Millianna6. Diadema de meditación con detección de ondas cerebrales de Muse7. Un crucero de 12 días en un yate para 220 invitados vía Scenic Eclipse, con servicio de mayordomo, dos helicóptero y un spa. Los destinos incluyen la Antártida y el mar Mediterráneo (Puede ser intercambiado por un viaje en subamarino a 1000 pies).8. Un viaje romántico en un antiguo faro español, ahora un hotel de lujo9. Tratamientos y procedimientos de rejuvenecimiento en Dr. Konstantin's por hasta 25 mil dólares10. Membresía por un año en Matchdown the Drawing Down the Moon11. Tratamientos cosméticos y procedimientos de rejuvenecimiento en Manhattan Konstantin Vasyukevich por 25 mil dólares.12. Un paquete de chocolate negro Milanos13. Piezas comestibles de chocolate con aceite de cannabis de Coda Signature14. Bebidas de CBD con jarabe simple15. Bálsamo de cáñamo mezclado con CBD y aceites de SHEbd16. Un bolígrafo vape dorado de Hollowtips17. Kits de comida de Nutrition for Longevity18. Un set de regalo en productos de aromaterapia de Essence One19. Un retrato en vidrio del artista John Thoman20. Un brazalete de oro y plata de Officina Bernardi

Para llevarse la bolsa de regalos, los nominados deberán comprometerse a cubrir los impuestos del valor total de los obsequios.

