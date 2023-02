La cinta dirigida por Sam Mendes estaría cerca de llevarse el galardón a Mejor película en los Oscar 2020. | Fuente: Universal Studios

Ayer sábado 18 de enero, se llevó a cabo la premiación de Sindicato de Productores de Estados Unidos (Producers Guild Awards) en una ceremonia celebrada en Los Ángeles, donde se anunció a “1917” como la ganadora de Mejor película. Su director Sam Mendes aseguró, durante su discurso, que haber hecho la ficción fue "aleccionador, alegre y, de lejos, la mejor experiencia de su vida profesional".

“1917” explora la experiencia de dos soldados británicos en una misión durante la Primera Guerra Mundial. La cinta obtuvo el Globo de Oro a la Mejor película de drama, y cuenta con 10 nominaciones a los Oscar 2020, entre ellas la de mejor película.

Cabe resaltar que, en la historia cinematográfica, 21 de los últimos 30 ganadores del Oscar a la Mejor película fueron ganadoras previamente en los PGA, entre ellas el filme "American Beauty", también dirigida por Mendes, en 1999. El filme podría estar cerca de convertirse en la Mejor película en los Oscar 2020.

El largo ha sido destacado en la temporada de premios, debido a la forma en que las cámaras se desplazan para proyectar un escenario realístico de guerra. Sam Mendes y el director de fotografía Roger Deakins deslizan la cámara desde las trincheras hasta campos de batalla llenos de cráteres en una ciudad francesa devastada, en lo que parece ser casi una toma continua que se extiende durante dos horas.

"Desde el primer día que rodamos hicimos una toma de seis o siete minutos, pensé 'es excitante'", comentó Mendes a AFP. "Y nunca miramos atrás. Tuvimos días complicados pero nunca dudé".

LA COMPETENCIA

“Once Upon a Time… in Hollywood”, dirigida por Quentin Tarantino, se impone ante la cinta de Mendes como una sólida candidata a alzarse con el ansiado premio en los Oscar 2020. El filme obtuvo el galardón a Mejor película en los Critics Choice Awards 2020, sorprendiendo a quienes ya daban por hecho la victoria de “1917”.

Entre las producciones nominadas a Mejor película en los Oscar 2020 se encuentran "Ford V Ferrari", "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women", "Marriage Story", "1917", "Once upon a time... in Hollwywood" y "Parasite".

Con información de AFP.

Te sugerimos leer